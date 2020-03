Grande Fratello VIP, c’è uno smartphone all’interno della casa?

Nelle ultime ore è trapelata una notizia importante sul Grande Fratello VIP. Data l’emergenza legata al Coronavirus in Italia e la comprensibile preoccupazione dei concorrenti per le relative famiglie, potrebbe esserci una novità. Uno smartphone, infatti, potrebbe essere presente all’interno della casa più spiata d’Italia. Prova ne sarebbe un contatto social da parte di uno degli inquilini.

Un cuoricino su Instagram

Nelle ultime ore Adriana Volpe, dopo l’abbandono del Grande Fratello VIp e la morte del suocero a causa del Coronavirus, ha postato su Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che le sono stati vicini. “Grazie a tutti i ragazzi nella casa” ha scritto “che hanno condiviso con me questo momento difficile”. Ed è proprio sotto questo post che è apparso un commento direttamente dal profilo ufficiale di Patrick Ray Pugliese. Un cuoricino che ha voluto simboleggiare affetto e vicinanza.

Adriana Volpe ha pensato a lasciare anche un messaggio per il marito, Roberto Parli, sicuramente distrutto per la perdita del padre. I due coniugi sono attualmente separati a causa dell’emergenza Covid-19 ma la presentatrice scrive “La vita può allontanarci, l’amore continuerà”.

Lo smartphone al Grande Fratello VIP

Se a gestire il suo profilo personale è soltanto Patrick, allora ciò significa che all’interno del Grande Fratello VIP c’è uno smartphone. I concorrenti, dunque, avrebbero la possibilità di rimanere in contatto, per quanto possibile, con i propri cari ed essere rassicurati sulla situazione. Tutti, infatti, avevano manifestato la propria ansia nel non sapere come stessero le proprie famiglie nonostante le rassicurazioni del GF che, per qualunque cosa, li avrebbe informati.

La produzione del programma, in maniera del tutto inedita, avrebbe permesso ai concorrenti di mantenere un contatto con l’esterno. Una cosa che non è mai successa prima ma c’è anche da dire che, in 20 anni di Grande Fratello, non si era mai verificata un’emergenza così pesante in Italia.

Nonostante, comunque, non si escluda la presenza di un cellulare all’interno del Grande Fratello VIP non esiste alcuna conferma ufficiale in merito. Un avvenimento come quello accaduto, però, potrebbe spiegarsi diversamente solo se il profilo ufficiale di Patrick su Instagram fosse gestito da terze persone. Ne sapremo certamente di più nelle prossime ore.