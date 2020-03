Uomini e Donne, Alessandro Zarino confessa: ‘Tornerò in Australia, in Italia sono solo in vacanza” e Veronica?

L’ex tronista ha svelato le sue intenzioni di tornare in Australia, ma che cosa succederà allora con la sua scelta Veronica Burchielli?

Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, futuro insieme?

A settembre sulle sedie rosse del trono classico di Uomini e Donne abbiamo trovato Alessandro Zarino. Quest’ultimo era già noto al pubblico per aver partecipato come tentatore a Temptation Island ed essere riuscito a conquistare una delle fidanzate: Jessica Battistello.

Lei ha deciso di lasciare il fidanzato, ma qualche settimana dopo ci ha ripensato e Alessandro ha colto l’occasione per diventare il nuovo tronista. Nel suo percorso si è concentrato praticamente su una persona sola: Veronica Burchielli. Tra loro c’è stata una grande affinità, ma quando lei gli ha presentato i nonni, lui ha fatto un passo indietro.

Alessandro ha deciso di sceglierla ma lei ha detto di no accettando il trono. Dopo tre settimane si è pentita e ha lasciato il programma per iniziare una storia con Alessandro. Tuttavia, la loro relazione sta avendo delle grosse difficoltà legate alla distanza. Entrambi hanno parlato di un periodo di crisi e recentemente Alessandro ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle rivelazioni piuttosto curiose.

Alessandro: ‘Tornerò in Australia…in Italia sono solo in vacanza’

L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha ricordato il percorso a Uomini e Donne. Quando Veronica gli ha detto di no alla scelta, lui si è fatto mille domande e non l’ha presa molto bene. Tuttavia, ha anche capito il bisogno della ragazza di prendersi del tempo e capire che cosa provava davvero. Lui, nel suo cuore, ha sempre creduto che alla fine si sarebbero messi insieme.

Alessandro ha anche raccontato della sua passione per il fitness. Infatti, recentemente l’abbiamo visto come insegnante di Crossfit ad Amici 19. Per lui è stata una proposta bellissima da parte di Maria De Filippi perché è il suo sogno. Sta completando gli studi in un master di Crossfit e presto aprirà una palestra a Napoli con suo fratello.

Tuttavia, la sua intenzione è quella di tornare in Australia. Ha vissuto cinque anni all’estero e ha imparato moltissimo. Ha cambiato tanti lavori fino a diventare chef in un noto ristorante. Lì è stato “genuinamente felice, disastrosamente triste, incredibilmente innamorato e sognatore oltre misura”. Per lui è stata talmente importante quell’esperienza di vita che la sua casa è là e vorrebbe tornarci. Come ha detto lui “in Italia è solo in vacanza”. Ma che cosa farà Veronica? Lo seguirà?