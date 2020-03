“Una parte del mio corpo che mi mette a disagio”: Ida Platano confessa il suo difetto fisico [FOTO]

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: quarantena insieme a Brescia

Da qualche settimana Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo la quarantena insieme. Infatti, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha lasciato la sua Puglia per raggiungere la parrucchiera siciliana a Brescia. I due sono tornati insieme dopo una serie di tira e molla che avevano fatto innervosire i loro fan. Addirittura l’uomo aveva tolto su Instagram tutte le foto che li ritraevano insieme per poi rimetterle dopo aver svelato il motivo del suo gesto: gelosia.

I due stanno condividendo le gioie e i dolori dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito maggiormente nel luogo dove abitano. E a proposito di Ida, un po’ di tempo fa l’ex dama aveva confessato di avere un difetto fisico che spesso la mette in dosagio. Di cosa si tratta?

Il difetto fisico di Ida Platano

Per chi segue Ida Platano da diverso tempo sa perfettamente che non si è mai mostrata con vestiti corti o con le gambe in bella vista. Per quale ragione? Era stata la stessa ex dama del parterre senior di Uomini e Donne a svelarlo attraverso il suo account Instagram. A corredo di una foto in cui sfoggia un paio di shorts, la parrucchiera bresciana aveva scritto: “Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto”.

I suoi arti inferiori sono una parte del suo corpo che la mette in forte disagio. Lei non si considera una donna perfetta e nessuno lo è. “Ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più, non sempre è facile, ma si fa quel che si può”, aveva concluso la compagna di Riccardo. (Continua dopo il post)

Le critiche degli haters sui social network

Quindi Ida Platano attraverso il social network aveva spiegato a tutti coloro che la seguono, circa 600 mila follower, che le sue gambe rappresentano un grande disagio. Proprio per questa ragione ha provato a far pace con questa parte del suo corpo. In che modo?

Quotidianamente prova a fare qualcosa per riuscire ad amare questo difetto fisico che per anni l’ha fatta stare male. Ricordiamo, infatti, che l’ex dama del parterre senior di Uomini e Donne spesso è stata oggetto di feroci critiche su Instagram da parte dei cosiddetti leoni da tastiera.