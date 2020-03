‘Sto organizzando il suo funerale…’: Al Bano shok, ecco cosa è successo

Al Bano Carrisi sta organizzando un funerale di un suo caro amico. Il cantante di Cellino San Marco ha lasciato senza Rudy Zerbi, dopo un lungo sfogo a Radio Dj dove poco fa è stato intervistato

. Purtroppo, solo pochi giorni fa, durante l’ospitata Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, l’artista pugliese aveva svelato che Detto Mariano era stato ricoverato ed aveva molta paura per la sua salute. Inoltre, a causa dell’emergenza coronavirus, l’artista ha molta ansia per i suoi figli e la propria famiglia.

Al Bano sta organizzando un funerale, ma per chi?

Al Bano sta vivendo un momento davvero delicato da quando l’amico Detto Mariano si trova ricoverato in gravi condizioni. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso di essere molto preoccupato e di uscire presto da questa situazione. Oltre che a parlare dei propri progetti, a Radio Dj si è lasciato andare ad una drammatica confessione.

A quanto pare, il maestro sta organizzando il funerale di un suo amico. Ovviamente i suoi fan hanno subito pensato a Detto Mariano dato che le sue condizioni la scorsa settimana sono sembrate precarie.

Il cantante sente la mancanza dei figli

Al Bano ha ammesso in più occasioni di essere preoccupato per la diffusione del contagio del virus, dato che i figli si trovano in diverse nazioni del mondo e quindi lontano da Cellino San Marco. Yari, infatti, è in India mentre Cristel si trova a Zagabria, dove tra l’altro due giorni fa c’è stato anche uno spaventoso terremoto. E’ un momento davvero difficile per il nostro paese e per il mondo intero che si trova combattere contro un nemico invisibile.

Inoltre, durante l’intervista radiofonica ha preso parte anche Romina Power. La coppia ha parlato del loro disco e di come è nata la canzone di grande successo “Raccogli l’attimo”. Intanto, resta molto attesa la loro presenza alla quinta puntata del serale di Amici, in onda venerdì 27 marzo. Al Bano e la Power con i loro siparietti e le loro battutine riescono a strappare qualche sorriso ai telespettatori, ormai