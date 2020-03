Diana Del Bufalo nuovo innamorata: uscita allo scoperto col fidanzato

Diana Del Bufalo esce allo scoperto col nuovo fidanzato Edoardo Tavassi

Sorge di nuovo il sole su Diana Del Bufalo, dopo la rottura consumata negli scorsi mesi tra lei e Paolo Ruffini. Ascoltate le versioni dei due ex in numerose interviste per settimanali e show tivù (uno su tutti Verissimo, dove entrambi sono stati ospiti) il capitolo definitivamente chiuso.

L’ex amica di Maria De Filippi è uscita scottata dalla precedente love story, così almeno sembra stando alle voci raccolte e inesorabilmente pubblicate sulle testate rosa. Uno sfogo affidato ad Instagram ha dipanato ogni dubbio, sullo “spirito libero” del comico e della tendenza alla poligamia.

Chi è il fortunato

Ormai ciò che è stato è stato, Diana Del Bufalo ha trovato chi le fa nuovamente battere il cuore. Il fortunato è estraneo dai meccanismi dello spettacolo, anche se il cognome dice parecchio: Edoardo Tavassi. Sì, Tavassi come la sorella Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello e di Tale e Quale Show, nonché assidua ospite nei talk show pomeridiani condotti da Barbara d’Urso.

La partecipante di Celebrity Hunted, thriller-reality recentemente di Amazon Prime Video, ha confermato i pettegolezzi sulla sua pagina Instagram con foto e video che la ritraggono in compagnia dell’aitante 34enne.

Diana Del Bufalo era stata inizialmente paparazzata dal settimanale Chi assieme ad Edoardo in momenti complici e teneri lungo le vie capitoline. Prime impressioni confermate al portale Fanpage.it da fonti piuttosto vicine alla coppia.

Ora la coltre di fumo svanisce e la presentatrice di Smile mostra tranquillamente scatti e filmati in cui i due se la spassano insieme. Amorevoli bisticci, prese in giro e scherzi movimentato le loro giornate. Al solito, la fase dell’innamoramento è magica e dalle immagini condivise coi follower Diana lo lascia intravedere.

Ovviamente, l’augurio degli ammiratori è che possa finalmente realizzarsi pure nella sfera privata. Nei confronti di Paolo porterà sempre enorme affetto, lei rimarrà una principessa Disney, ma accantonare le difficoltà e fingere che nulla sia successo avrebbe rallentato le loro vite.

Diana Del Bufalo: l’amicizia con Cristiano Caccamo

Settimane fa alcuni rumor sostenevano ci fosse una dolce intesa tra la Del Bufalo e Cristiano Caccamo, attore noto per aver recitato in fiction tv italiane quali Che Dio ci aiuti, Don Matteo e La vita promessa.

Nonostante siano molto legati, il rapporto è solo di natura amicale. Il cuore lo ha rapito Edoardo, figura di cui si sa poco o nulla, dato l’atteggiamento estremamente schivo pure sui social.