Diletta Leotta spettinatissima ma super sexy, fans in tilt (Foto)

Diletta Leotta, ragazza siciliana super sexy, è il sogno proibito di moltissimi maschi italiani. In quarantena come tutti gli italiani, in questo momento molto complicato per tutti, la ragazza mantiene un contatto con i propri fans utilizzando i social.

Ed è su Instagram che, nelle ultime ore, è apparsa una foto che ha destato l’interesse del web facendolo andare letteralmente in tilt. Qual è lo scatto che ha scatenato questo delirio? Vediamolo insieme.

Diletta Leotta, spettinata e senza trucco

Diverse aziende, in Italia, stanno chiudendo in questo momento. Chi può lavora in smart working, chi no rimane a casa senza lavorare. Anche Diletta Leotta, da una settimana circa, non si recava al lavoro ed era rimasta chiusa in casa come tutti noi. Nelle ultime ore, però, ha ripreso a lavorare con un entusiasmo incredibile. E proprio l’eccitazione di ricominciare l’ha fatta uscire completamente spettinata e senza trucco ma… sempre bellissima. (Continua dopo il post)

A testimoniarlo è una foto che la Leotta ha postato sul proprio profilo Instagram e che la ritrae in radio, per l’appunto, tutta spettinata e senza un filo di trucco. Insomma, una bellezza completamente al naturale che, però, ha mandato letteralmente in tilt i fans. Daniele Battaglia ha, quindi, ritrovato la sua bella collega, felicissima di tornare in postazione.

Il web completamente impazzito

Impazzire per una donna che posta una foto sexy su Instagram è molto semplice. Più complicato, invece, farlo per una donna che pubblica uno scatto completamente spettinata e senza un filo di trucco. Eppure Diletta Leotta ci riesce perfettamente e l’ha dimostrato ancora una volta.

I commenti e i like, naturalmente, non si sono fatti attendere. Una miriade di complimenti per una ragazza capace di mostrarsi in tutta la sua bellezza anche senza truccarsi minimamente. E pensare che c’è chi, senza trucco, non si affaccia neanche alla finestra!

Non è la prima volta che la conduttrice condivide momenti della sua vita quotidiana con i followers ed ogni volta è un vero successo. D’altra parte, la Leotta rappresenta la donna che ogni uomo vorrebbe al suo fianco: è bella, brava e si intende anche di calcio. Cosa si potrebbe desiderare di più?