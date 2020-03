Grande Fratello Vip, Licia Nunez in crisi:”Era soltanto un rapporto univoco”

Il Grande Fratello Vip sta volgendo pian piano al termine. I protagonisti di questa edizione di successo si sono messi in gioco e non sono mancati i colpi di scena e i litigi. Nonostante manchino due settimane alla fine del programma, continuano le incomprensioni e le discussioni. Licia Nunez è stata una grande protagonista del reality.

Visto che il programma chiuderà a breve è giunto anche il momento di fare bilanci. L’attrice ha fatto alcune valutazioni sul suo rapporto con Antonella Elia. La Nunez, durante un confronto con Antonio Zequila, ha parlato di quanto accaduto con la showgirl. La donna ha confessato che da parte sua pensava l’amicizia fosse vera e sincera ma per come sono andate le cose probabilmente il rapporto è stato praticamente unilaterale.

Il rapporto tra Licia Nunez e Antonella Elia

All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si è parlato moltissimo della vita privata di Licia Nunez. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze.

Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa. Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio.

Nelle ultime settimane è stata presa di mira da Antonella Elia, con la quale ha avuto diverse discussioni. In particolare a far incrinare il rapporto è stato uno scambio di visione e di racconti. Licia ha svelato che in passato è rimasta incinta ma ha perso il bambino. La showgirl ha trovato fuori luogo il fatto che una donna possa raccontare una cosa così delicata a persone che praticamente non conosce dopo soli due giorni di permanenza.

La confessione di Licia Nunez

Come detto in precedenza, Licia Nunez in compagnia di Antonio Zequila ha tracciato un bilancio del suo rapporto con Antonella Elia. L’attrice ha rivelato di aver creduto a fondo sulla loro amicizia. Quest’ultima non credeva che la showgirl potesse voltarle le spalle. Zequila ha spiegato che, dal suo punto di vista, c’era da attenderselo.

Alla fine, quindi, l’amara conclusione che il rapporto, secondo Licia Nunez, è stato di fatto unilaterale e proprio a causa di Antonella Elia l’attrice si sarebbe scontrata con Fernanda, Andrea Montovoli, Clizia, Adriana.