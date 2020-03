Francesca Fialdini torna nello studio de La vita in diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano le cedono il posto

Il grande successo di Da noi…A ruota libera con Francesca Fialdini

Nelle ultime due settimane Francesca Fialdini e il suo Da noi…A ruota libera ha raggiunto un successo straordinario. Complice anche la presenza forzata degli italiani a casa, ma anche la sospensione di Domenica Live di Barbara D’Urso.

Ad esempio nella puntata andata in onda domenica 22 marzo 2020 sono stati più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, con un share pari al 16%, a seguirla sulla rete ammiraglia della Rai. Quindi, avendo tra le mani i dati Auditel di sette giorni prima, la conduttrice toscana ha guadagnato circa un milione di telespettatori in più. Risultati straordinari che fanno di certo sorridere I vertici di Viale Mazzini.

Francesca Fialdini nello studio de La vita in diretta

Nonostante il periodo molto difficile a causa dell’emergenza Coronavirus, Francesca Fialdini continua ad andare in onda con Da noi…A ruota libera. Dopo aver registrato alcuni appuntamenti in quello occupato da La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ora la Rai le ha offerto un nuovo studio.

Ricordiamo, infatti, che per la professionista toscana è impossibile raggiungere gli studi di Torino della tv di Stato. Oltre sul piccolo schermo l’ex collega di Tiberio Timperi ha un grosso seguito anche suo account Instagram. Ed è proprio sul social network che la presentatrice ha voluto fare un omaggio ad un suo caro amico e collega, ovvero Franco Di Mare.

Le parole al miele per il collega Franco Di Mare

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, Francesca Fialdini ha voluto scrivere la seguente didascalia a favore del professionista Rai, Franco Di Mare. “Con Franco una bella riflessione dedicata alla sua vita e, soprattutto, a questo momento così particolare per L’Italia e il resto del mondo!”.

Parole che hanno fatto da contorno ad uno scatto di forte impatto. L’ex padrone di casa di Uno Mattina è al fianco della conduttrice toscana, mentre nello stesso post appaiono gli altri ospiti che sono intervenuti via Skype al programma domenicale di Rai Uno, Da noi…A ruota libera.