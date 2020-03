Drammatico lutto per Al Bano e Romina, lo straziante messaggio: ‘non ti dimenticheremo mai’

Pochi istanti fa è venuto a mancare un grande amico di Al Bano e Romina Power. La cantante italoamericana, con uno straziante post sui social ha voluto dare l’ultimo saluto al suo caro amico. Poche parole piene di affetto che hanno commosso tutti. Pochi giorni fa, proprio Carrisi in diretta televisiva aveva dichiarato che il suo amico era stato oclpito dal Coronavirus e non era in buone condizioni.

Grave lutto per Al Bano e Romina Power

Un dolore immenso quello che ha colpito Romina Power e Al Bano pochi istanti fa. La cantante ha voluto dare l’ultimo saluto all’amico con un post straziante sui social. L’artista si è detta molto dispiaciuta per la tragica morte di Detto Mariano.

Con una foto spiritosa, la donna ha voluto omaggiare il grande maestro ricordando proprio quando nel 1972 le aveva consigliato di sposare Al Bano. Un’immagina dolorosa ma nello stesso tempo molto bella, perchè le ha ricordato gli anni più intensi della sua vita. “Sei stato il testimone delle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8”. (Continua dopo il post)

Albano ha organizzato il funerale di Detto Mariano

Proprio ieri pomeriggio, durante un’intervista radiofonica a radio Dj, Al Bano aveva espresso con dolore quanto stava accadendo al suo amico. A Rudy Zerbi, aveva dichiarato che stava organizzando il funerale di Detto Mariano. Le sue parole, avevano spezzato il cuore dell’insegnante di Amici che davanti a tali affermazioni era rimasto senza parole. Inoltre, il Maestro di Cellino San Marco ha detto che il funerale sarebbe stata una grande festa.

Detto Mariano pochi giorni fa era stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Le sue condizioni fin dal primo momento hanno destato molta preoccupazione e dopo aver fatto il tampone è risultato positivo al Coronavirus.

Le preghiere e soprattutto la positività di Al Bano nei confronti del suo amico sono servite a ben poco. Infatti, pochi instanti fa, la brutta notizia che di sicuro ha spezzato il cuore dell’artista.