Coronavirus, il bollettino ufficiale del 24 marzo 2020, 69.176 contagi

Pochi minuti fa la Protezione Civile, nella persona di Angelo Borrelli, ha reso noto l’ultimo bollettino inerente i contagi da Coronavirus dall’inizio della pandemia. Da quanto comunicato, le persone che sono state attualmente contagiate da Covid-19 sono, in totale, 69.176.

Una tendenza, anche oggi, al ribasso il che ha fatto parlare l’OMS di un piccolo barlume di speranza. Questo, però, non deve assolutamente farci abbassare la guardia. Ancora troppo presto per fare previsioni. Ecco tutti i numeri di oggi.

Coronavirus, contagi in diminuzione

Sono numeri in leggera diminuzione quelli comunicati oggi dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagiati, infatti, è più basso rispetto a quanto comunicato nella giornata di ieri. In particolare, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 3.612 nuovi casi. Il numero delle persone attualmente positive (tolte, quindi, quelle guarite e quelle decedute) è pari a 54.030. In totale, invece, sono 69.176 persone.

Alto, purtroppo, il numero dei decessi registrati nell’ultimo giorno. Uno dei dati più alti registrati finora ma, ricordiamo, si tratta di pazienti che hanno contratto il virus da diverso tempo. Sono, in tutto, 743 le nuove vittime. Il totale dei pazienti Covid-19 deceduti finora in Italia sale, quindi, a 6.820. Sale il numero di pazienti che sono riusciti a sconfiggere il virus e sono guarite. Si tratta di 804 pazienti (più del doppio rispetto a ieri) che portano il numero totale dei guariti a 8.326.

Delle persone attualmente positive, 28.697 pazienti si trovano in isolamento domiciliare fiduciario dal momento che sono senza sintomi o con sintomatologia lievissima. Hanno richiesto il ricovero, invece, 21.937 persone di cui 3.396 si trovano in terapia intensiva.

Confronto con i dati precedenti

Dal momento che si è parlato di una tendenza alla diminuzione dei contagi, è importante fare un confronto tra i dati comunicati ieri e quelli odierni. Ad oggi ci sono 6.820 morti mentre ieri erano 6.077. Un incremento elevato pari, come anticipato, a 743 persone. Fino a ieri i positivi in Italia erano 50.418 mentre oggi sono 54.030 con un incremento di 3.612 casi.

Le Regioni più colpite rimangono quelle comunicate dagli altri bollettini. In testa vi è la Lombardia con 19.868 casi, seguita da Emilia Romagna (7.711 casi), dal Veneto (5.351), dal Piemonte (5.124) e dalle Marche (2.497). Il numero minore di casi si registra in Molise dove i positivi al Coronavirus sono, ad oggi, 55.