Cane scomparso da due anni è tornato a casa: il padrone festeggia

Un cane scomparso da due anni è tornato a casa. La piccola (era femminuccia) era scappata durante una tempesta che aveva danneggiato una recinzione. A più di 200 km di distanza da casa sua, il cane è stato ritrovato in compagnia di due suoi cuccioli.

Cane scomparso da due anni è tornato a casa: il padrone aveva perso le speranze

Immaginate la festa del padrone quando il cane scomparso da due anni è tornato a casa. Graham Lee originario di Nowra, nel Nuovo Galles del Sud, ha raccontato ai funzionari del Consiglio Shire di Bega Valley che tre dei suoi quattro husky erano scappati un paio di anni fa quando una tempesta aveva abbattuto il recinto di casa sua.

Lee ha detto che due dei cani erano stati presto recuperati grazie ai loro microchip, ma di un husky, Indie, non c’erano tracce. Graham ha dichiarato: “Inizialmente pensavo che sarebbe tornata da sola, come hanno fatto gli altri. Ho continuato ad aspettarla, lasciando il cancelletto di casa aperto, ma dopo poche settimane di inattività, ho pensato che doveva essere stata investita da un’auto. Insomma ho pensato fosse morta”.

Indie risultava sparita nel nulla

Non c’erano mai state tracce di Indie o segnali che fosse viva, fino ad oggi, quando una donna residente a Bermagui, a più di 200 km di distanza, ha trovato il cane che vagava libero con i suoi due cuccioli. La donna ha chiamato il Consiglio della Contea di Bega Valley e un ranger del Consiglio ha preso in custodia i tre cani.

Il consiglio ha cercato in Indie la presenza di un microchip e così hanno telefonato Lee, il quale è rimasto scioccato nel ricevere notizie del suo husky dopo così tanto tempo. E ora invece il cane scomparso da due anni è tornato a casa.

Ora ha un comportamento diverso da prima

Secondo Graham è grandioso che sia tornata a casa. Sembra che Indie sia felice anche se non si comporta più come un tempo. Fa su e giù nella sua recinzione, spesso è imbronciata. Si scatena solo quando è libera di correre. Per quanto concerne i cuccioli essi faranno parte della Animal Welfare League, come ha spiegato il consiglio. Ad oggi risulta ancora inspiegabile come Indie sia finita così lontano da casa.