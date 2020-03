Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, la bomba lanciata da Parpiglia

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. E’ l’ultima notizia di un telenovela che va avanti ormai da anni. I due sono stati una delle coppie più amate e chiacchierate del jet set italiano. Il giornali e settimanali di gossip hanno riempito intere pagine con le loro vicende amorose.

La notizia di un possibile ritorno di fiamma ha cominciato a circolare sul web non appena la bella influencer è tornata single. Ad onor del vero ogni qual volta una storia di Giulia De Lellis finisce torna in auge il nome di Andrea Damante.

Questa volta a dare la notizia, però, è stato un giornalista esperto del settore parliamo di Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, durante una diretta social con il duo radiofonico di Andrea e Michele, ha svelato la notizia.

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno iniziato la loro frequentazione all’interno dello studio di Uomini e Donne. Il dj veronese alla fine del percorso ha scelto proprio la bella Giulia preferendola a Laura Frenna. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Ora, come sempre accade ogni qual volta la bella influencer torna single, il suo nome viene accostato a quello di Andrea Damante, per un ritorno di fiamma che fa sognare milioni di fan della coppia che da anni aspettano questo momento.

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno insieme

A dare la notizia che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano tornati insieme è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo, durante una diretta social molto divertente con il duo radiofonico di Andrea e Michele, ha fatto trapelare la notizia tra una risata e l’altra.

Nello specifico, mentre scherzava con i colleghi, ha detto di invidiare Daniele Toretto in quarantena con Diletta Leotta, Stefano De Martino con Belen Rodriguez e Andrea Damante in quarantena a Pomezia con Giulia De Lellis. La domanda è arrivata immediata “quindi sono tornati insieme?” Parpiglia ha risposto con un “Pare, si, boh, si”. Staremo a vedere se ci saranno conferme nei prossimi giorni.