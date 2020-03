Grande Fratello Vip, ecco l’anticipazione per Alfonso Signorini

La puntata del 25 marzo

Dopo alcuni tira e molla e molte indecisioni Mediaset prende una decisione. Fino alla scorsa puntata il programma si trasmette dallo studio “La Repubblica delle donne”. Il reality Grande Fratello Vip, che sta andando ancora in onda, ora passerà nello studio di Quarto Grado.

Negli ultimi giorni ci sono diversi programmi che comunicano variazioni per via dell’emergenza del Coronavirus. Si tratta di un’ulteriore cambio di studio vista la situazione nazionale. Il conduttore Alfonso Signorini abbandona Cinecittà ma i preparativi per la puntata sono già in corso. Questa nuova location quasi sicuramente accompagnerà il pubblico e i concorrenti fino alla fine del programma che sarà il giorno 8 aprile.

Il televoto della settimana

La notizia del nuovo studio del Grande Fratello Vip la riporta “TvBlog”, resta solo da capire se lo spostamento sarà definitivo. Lo stesso studio che finora ha ospitato il reality servirà adesso a Mario Giordano con il suo programma “Fuori dal coro”. Lo stesso conduttore vede il suo programma che slitta dal martedì al mercoledì, per una edizione speciale sul Coronavirus del TG5.

Il pubblico si sta chiedendo chi sarà stavolta ad abbandonare la casa, se Antonella Elia, Fernanda Lessa o Licia Nunez. Si tratta della diciottesima puntata e secondo le anticipazioni che circolano, Antonio Zequila si confronterà con alcune persone. Nota a tutti la rivolta contro Antonella Elia, che ultimamente i concorrenti tollerano poco.

Alfonso Signorini chiarisce che nonostante i buoni rapporti Antonella non è la sua cocca. La Marini ormai non è presente e Adriana Volpe invece lascia un po’ di tristezza nella casa. Si parlerà ancora del suo improvviso ritiro dal programma.

Il primo finalista

Si sa già che il primo finalista è Sossio Aruta, che precisa che in caso di vincita il suo montepremi andrebbe ai bambini malati. Nonostante la sua situazione economica. Anche gli altri vip penseranno a una donazione di beneficenza, e infatti non lo guardano in modo positivo. Questo perché Sossio lo comunica a televoto aperto. Sarà una puntata tutta da scoprire.