Paolo Bonolis, crisi con Luca Laurenti? Il conduttore svela la verità

Paolo Bonolis commenta le voci sul presunto screzio con Luca Laurenti

Negli scorsi giorni dagli studi televisivi di Cologno Monzese sono circolate indiscrezioni in merito a un presunto litigio tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti, scoppiato nel backstage del quiz game preserale Avanti un Altro. Qualcuno, i più allarmisti, aveva addirittura ipotizzato una divisione artistica della storica coppia dello spettacolo.

A stretto giro dall’emergere del rumor, lo staff del programma di Canale 5 aveva categoricamente smentito tale scenario, puntualizzando che i rapporti fra il presentatore romano e la sua spalla erano ottimi. Nel corso delle ultime ore è intervenuto in prima persona Paolo Bonolis per fare chiarezza. Pensieri affidati ad una diretta su Instagram col fidato autore tv Marco Salvati.

Violenti confronti non sono in programma

Alla domanda su quali rapporti ci siano fra Luca e Paolo, la risposta del vulcanico showman capitolino è netta, tagliente. Sono tutte “caz**te”. Non hanno mai avuto liti furiose, manco ci pensano ad averle. Stanno talmente bene insieme che violenti confronti sono improbabili.

Dunque, Paolo Bonolis tappa la bocca alle malelingue, in modo netto. Durante la chiacchierata con Salvati ha poi discusso di come il collega stia vivendo la quarantena. E, ça va sans dire, lo ha fatto nel suo stile, ovvero una sana (sanissima, visto il periodo) dose di ironia.

A tutti coloro che continuano a chiedergli aggiornamenti su Laurenti sente di dover fornire una risposta. Il buon Luca è vivo e vegeto, lotta con lui, solamente lui va avanti sulle orme de Il Solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione. Nulla di cui preoccuparsi, perché si tratta semplicemente della sua scelta. Non sa nemmeno se ci sia o meno il Coronavirus, ha infine scherzato il noto volto Mediaset.

Paolo Bonolis rispetta la scelta di vita dell’amico

Sempre in riferimento all’amico, Paolo ha detto che sta bene lì e rispetta la sua volontà di vita ascetica e remota. Pertanto, laddove non siano alle prese con gli impegni professionali, tendenzialmente evitano di sentirsi. Luca sta bene così ed è felice che sia così. Ma non ha alcun dubbio di sorta: tornerà.

E noi ci godremo davanti allo schermo le loro irriverenti gesta. Piccole, brevi discussioni sono naturali, anzi fanno crescere in un rapporto, purché il rispetto permanga. I fan possono dunque dormire sogni tranquilli: nessuna rottura oggi né in futuro.