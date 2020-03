Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba a causa del coronavirus: “Non riusciamo a tornare in Italia”

Brutta disavventura per Alex Belli e Delia Duran, la coppia è rimasta bloccata a Cuba senza avere la possibilità di rientrare in Italia. I due, infatti, a causa del coronavirus non non hanno ancora avuto la possibilità di ritornare a casa.

I due ex protagonisti di Temptation Island hanno raccontato di essere a Cuba da un mese. Il governo cubano ha imposto ai turisti di rientrare nei rispettivi paese entro il fine settimana. Alex Belli e Delia Duran hanno svelato che ci sono pochissimi voli e tutti molto costosi.

Una situazione molto difficile che riguarda la coppia che spesso è al centro del gossip. In realtà allo stato attuale sono tantissimi gli italiani che ancora non sono riusciti a fare ritorno in patri a causa del coronavirus. La speranza è che presto la situazione possa consentire a tutti i connazionali di tornare in Italia.

La storia tra Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sono state al centro del gossip per la tumultuosa fine della relazione tra l’attore e Mila Suarez. I due hanno fatto parlare i giornali di gossip partecipando aTemptation Island Vip. Una volta raggiunta l’isola hanno deciso di mettersi in gioco fino in fondo. La bellissima modella ha conosciuto uno dei tentatori con il quale ha intrapreso un percorso abbastanza particolare.

Sin dall’inizio si è mostrata molto disponibile. Tra i due ci sono stati abbracci e attenzioni, oltre ad uscite in esterna e a qualche cena romantica. Tutto questo ha comprensibilmente infastidito il fidanzato che più do una volta ha “minacciato di invadere” il villaggio delle fidanzate. Da par suo anche Alex Belli ha cercato di mettersi in gioco con una delle tentatrici con le quali ha instaurato un bel feeling.Proprio le immagini dell’attore e produttore insieme alla giovane hanno scosso Mila.

Quest’ultima ha, quindi, deciso di mettere le cose in chiaro. Alla fine del percorso c’è stato un falò molto intenso con moltissime lacrime, in particolare da parte della bellissima modella. L’amore, però, anche in questo caso ha avuto la meglio sulle incomprensioni e i due si sono abbandonati ad un lunghissimo bacio prima di uscire insieme dal programma.

La disavventura tra Delia Duran e Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran si sono collegati nel pomeriggio di ieri con il programma di Barbara D’Urso per raccontare della loro disavventura. La coppia è bloccata a Cuba da diverso tempo e a causa del coronavirus non può fare rientro in Italia.

I due hanno rivelato di essere molto stanchi di questa situazione. La loro speranza e dei loro familiari, ovviamente, è che presto possano avere la possibilità di prendere un aereo che da Cuba li conduca in Italia.