Alessandra Celentano, ex di Amici la annienta: “Assurdo e vergognoso”

Alessandra Celentano criticata da un ex prof per le recenti critiche ad Amici 19

La diciannovesima edizione di Amici 19, che si accinge alla semifinale, è stata, per buona parte almeno, catalizzata dalla rivalità tra i due ballerini ancora in gara, Javier, pupillo di Alessandra Celentano, e Nikolai. Così diversi caratterialmente, o forse così vicini (almeno nella voglia di puntare alla vittoria) solo uno ne uscirà festante.

In ogni esibizione i due sfoderano il meglio del proprio repertorio. E quando non tocca scendere in pista ci pensano frecciatine e attacchi plateali.

Sono stati sempre loro il pretesto di furiose liti tra prof e giurati, senza poi dimenticare l’insolita rabbia sfogata da Maria De Filippi. La storica insegnante Alessandra Celentano ha puntato il dito contro i giudici, in quanto incompetenti. Puntuale la reazione del collega Luciano Cannito alla collega. Se tutti, tranne lei, mancano di competenza, lui se la porrebbe qualche domanda.

Scena tanto assurda quanto vergognosa

In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, l’ex prof di Amici di Maria De Filippi, Steve La Chance, ha definito la scenata di Alessandra Celentano tanto assurda quanto vergognosa. In particolare, gli è andato per traverso vedere due professionisti alzare in tal modo i termini. È lecito nutrite un’opinione, ma – commenta – è sbagliato dare a qualcuno dell’incompetente o del signor nessuno, nel momento in cui ha un lungo curriculum alle spalle.

Come docente di ballo ha partecipato al 2002 al 2010 e oggi Steve La Chance ha aperto una scuola di ballo a Roma e insegna tuttora lontano dal talent di Canale 5. Sulle colonne del magazine ha mosso alcuni appunti alla Celentano e agli screzi che, di volta in volta, di puntata in puntata, scoppiano tra quest’ultima e i giudici del Serale di Amici.

E proprio sulla nipote del Mollegiato Steve ha svelato che lo chiamava ignorante del settore, ai suoi tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avesse visto un episodio simile avrebbe cambiato canale, non crede sia educativo seguire scontri del genere: mettono ansia in famiglia.

Alessandra Celentano sulla graticola

Oltre agli attriti tra la Celentano e i giudici del Serale di Amici, Steve La Chance si è lasciato sfuggire una confessione al magazine diretto da Riccardo Signoretti. La maggioranza dei professionisti di sua conoscenza nel settore guarda la trasmissione molto meno rispetto a prima.

Non ha nostalgia di Amici. A leggere il severo giudizio, come reagirà Queen Mary? Un reintegro di La Chance pare alquanto improbabile.