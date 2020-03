Oroscopo Paolo Fox 25 marzo 2020: Gemelli sonnolenti, Pesci decisi

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 marzo è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti dell’astrologia giornaliera. I nativi del Toro devono fare attenzione alle questioni finanziarie. Malintesi per le persone nate sotto il segno della Vergine. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 25 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – È proprio nei momenti difficili che si dimostra la propria capacità d’azione, perciò se avete dei progetti in mente non pensate che siano impossibili da realizzare. Nonostante la situazione che stiamo vivendo, per voi è un momento di rinascita.

Toro – In questo periodo dovete fare molta attenzione alle questioni di denaro. Avete l’esigenza di vedere gente nuova ma visto che il periodo non lo permette, cercate di sviluppare nuove amicizie sui social.

Gemelli – Di prima mattina sentite una certa sonnolenza e dovete combattere anche contro la stanchezza. Cercate di contrastarla con atteggiamenti decisi. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di evitare atteggiamenti polemici.

Previsioni di mercoledì 25 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Da una parte desiderate stare soli, invece, dall’altra vorreste allargare la cerchia delle amicizie. Si tratta di sentimenti contrapposti, forse perché pensate a un passato che non vi appartiene più. Avete paura di vivere nuove emozioni e nuove sensazioni.

Leone – Cercate di mantenere la calma con una persona che potrebbe diventare assillante con voi. Questo è un momento particolare per il vostro segno e per tutti, visto le vicende recenti. Nuove possibilità sono all’orizzonte. Sarete voi a vincere.

Vergine – Sicuramente dovete discutere in casa di un argomento un po’ scottante. Anche nel rapporto di coppia potrebbero esserci dei malintesi. Affrontate tutto con rigore e calma, e rimandate le cose a cui tenete di più.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata Saturno inizia un transito interessante e lo sarà ancora di più ad aprile. Già da adesso è possibile vivere una storia d’amore o confermare una relazione che fino a ora sembrava impossibile.

Scorpione – Arriva l’occasione giusta per realizzare un desiderio d’amore. Non si esclude la possibilità che voi vogliate concretizzare l’idea di un cambiamento da effettuare nelle prossime settimane. In campo lavorativo la situazione generale chiede un taglio.

Sagittario – Presto Venere inizierà un transito difficile e per questo motivo potreste mettere in discussione alcuni rapporti. Non scoraggiatevi proprio adesso. Sarete più pronti e affronterete tutte le questioni e le discussioni con gli altri.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo è il periodo giusto per prendere in considerazione nuove occasioni. Con Venere positiva, anche dopo le crisi degli ultimi mesi, l’amore torna a essere importante nella vostra vita. Cercate di non pensare negativamente.

Acquario – Le stelle in questo periodo consigliano di chiudere tutto ciò che non funziona, infatti, è un momento difficile ma anche liberatorio. Probabilmente le vostre scelte provocheranno polemiche da chi vi sta intorno.

Pesci – In amore dovete essere molto cauti e decisi. Il rischio è quello di discutere troppo, però vi sentite più forti. Tutto questo dimostra che finalmente state uscendo da un periodo difficile che dura da parecchi mesi.