“A lei piacciono le donne…”: scandalo a Uomini e Donne, il rumors sulla storica dama del Trono over [VIDEO]

Roberta Di Padua si confessa su Instagram

Oltre a Gemma Galgani, nel Trono over di Uomini e Donne ci sono altre dame che negli ultimi anni sono diventate delle protagoniste indiscusse del programma di Maria De Filippi. Tra queste c’è anche Roberto Di Padua che, dopo aver avuto una frequentazione con Riccardo Guanieri si era vista anche con Armando Incarnato.

Da quando il dating show è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, la donna è particolarmente attiva sul suo account Instagram. La Di Padua, infatti, come molti altri personaggi de mondo dello spettacolo, prova a intrattenere i suoi seguaci, rispondendo alle loro domande.

Alla dama del Trono over le piacciono le donne?

Tra i vari quesiti che gli hanno posto i follower, una in particolare è abbastanza imbarazzante. Una seguace, infatti, le ha domandato se nella sua vita si fosse mai sentita attratta da una donna. In poche parole ha detto Roberta Di Padua se le piacciono le ragazze?

A quel punto la protagonista del parterre senior di Uomini e Donne ha risposto in modo sereno e deciso. L’ex di Guarnieri ha rivelato al suo pubblico social di avere sempre avuto gusti decisi in amore, in poche parole ha ammesso che le piacciono solo gli uomini e non le persone del suo stesso sesso. La donna, però, ha precisato che rispetta tutti gli orientamenti sessuali perché l’amore è unico. (Continua dopo il video)

Il grande desiderio della dama Roberta Di Padua

Ricordiamo che Roberta Di Padua è già stata sposata e ha un figlio piccolo. La dama ha deciso di chiamare la redazione del Trono over di Uomini e Donne perché, dopo la fine del suo matrimonio, si sente pronta a riprendersi la sua vita e magari trovare la persona che sia in grado di farle battere il cuore ancora una volta.

Alla protagonista del dating show di Maria De Filippi sono state chieste numerose curiosità soprattutto sulla sua vita privata e sui suoi progetti futuri. C’è da dire, però, che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è impossibile al momento fare delle dichiarazioni sul futuro. Inoltre la donna è apparsa molto dispiaciuta per la sospensione momentanea di U&D.