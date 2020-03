Oroscopo Branko 25 marzo 2020: relax per Gemelli, Leone orgoglioso

L’oroscopo di Branko del 25 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per il vostro segno zodiacale. I Gemelli devono approfittare di questa giornata per rilassarsi, invece, i nativi del Cancro devono fare attenzione alla salute. In primo piano, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per tutti i simboli zodiacali.

Branko oroscopo 25 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Luna nuova nel vostro segno evidenza un compleanno in sintonia con il vostro carattere: da vincitori nel lavoro e nella vita sentimentale. Gli affari e la carriera sono ben definiti, ma ciò che conta è che le prove di Saturno sono momentaneamente sospese. Chi cerca lavoro, anche ora, può farsi avanti. Attività umanitarie.

Toro – Giove nella nona casa è legato all’eredità, ai beni ceduti da altri. Potremmo definirla fortuna, ma Saturno aggiunge con il solito sarcasmo che si paga tutto nella vita. In primo piano c’è il benessere. Non trascurate la famiglia e l’amore.

Gemelli – Luna nuova in Ariete vi è molto utile in questo momento con Mercurio in Pesci, che vi fa sentire un nodo alla gola. Voi ce la farete, vi aspetta un aprile da record! Approfittate di questa giornata per dedicarvi al riposo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Marte è in opposizione fino al 30 marzo. Massima prudenza nella salute e state attenti a ciò che fanno e dicono gli altri. Mercurio è sempre in ottimo aspetto e, con l’odierna Luna piena in Ariete, apre una fase importante per la vostra carriera.

Leone – Questa straordinaria Luna piena in Ariete non vi fa sbagliare un colpo. Il 30 marzo Marte raggiunge Saturno nel campo della collaborazioni, la vita è una strada tortuosa. La vostra famiglia vi riempie di orgoglio.

Vergine – Un anno fa Giove disturbava l’andamento della vostra vita, ora avete capito che ne è valsa la pena. Tenete a mente idee e progetti. Voi siete nati per lavorare. Quando non lavorate riversate la vostra rabbia in campo amoroso.

Previsioni di mercoledì 25 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Le collaborazioni sono ancora il vostro punto debole, qualcuna si conclude oppure deve adattarsi alla nuova situazione che stiamo vivendo. Avete la forza di fare tutto: Saturno è in Acquario, Marte lo raggiungerà il 30 marzo. Dal 3 aprile fino ad agosto, Venere sarà in Gemelli. Si ricomincia.

Scorpione – Luna nuova in Ariete porta nuovi stimoli e vi aiuta a ritrovare o aumentare lo spirito battagliero. Marte è ancora vostra amica ma per pochi giorni. Desiderate fare qualche cambiamento nella vostra vita.

Sagittario – Luna nuova in Ariete nel settore dell’amore, dei figli, delle amicizie. Se volete stare bene dovete essere ottimisti. Iniziate a fare i preparativi per le feste di Pasqua.

L’oroscopo di Branko del 25 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giornata piena di inquietudine a causa della Luna piena in Ariete, che disturba la salute e la famiglia. Il vero disturbo, però, è nella vostra testa. Questa Luna piena in Ariete rende il vostro amore misterioso. I single potrebbero innamorarsi prima del 3 aprile. Trascurate tutto il resto!

Acquario – Le stelle incidono sul successo professionale e finanziario. L’odierna Luna piena in Ariete è perfetta per le questioni scritte ma obbliga a un lavoro stressante. Ne vale la pena! State alla larga da Venere in Toro. Per gli investimenti, l’oroscopo di Branko consiglia di aspettare Venere in Gemelli, dal 3 aprile.

Pesci – Il vostro amore profuma come le viole e ha i colori della primavera. Bella e sensuale è Venere in Toro. Perfetto sodalizio con Nettuno in Giove. Dal 30 marzo, Marte rende gli uomini dei Pesci dei grandi seduttori. Anche se le parcelle dei professionisti sono alte, ciò che conta è sistemare una volta per tutte le questioni legali.