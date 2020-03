Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, finalmente la verità: ecco il motivo della lite

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: le eveline più rappresentative di Striscia

Quando si parla di veline di Striscia la Notizia si pensa immediatamente a quelle più rappresentative, ovvero Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ragazze hanno calcato il famoso bancone del tg satirico per diversi anni e tra i due si era anche instaurato un rapporto d’amicizia. Dopo l’esperienza nel programma di Antonio Ricci la soubrette sarda e l’ex di Enzo Iacchetti si sono trasferite a Los Angeles dove hanno aperto insieme un centro fitness.

La prima, però, è rimasta negli Stati Uniti, mentre l’altra dopo la separazione dal marito è tornata in Italia. Le due sembravano inseparabili, ma ad un tratto un paio di anni fa non si sono mostrate più insieme sui socia network crando dei sospetti ai loro fan. Dopo una serie di indiscrezioni è venuto fuori che c’è stata una lite legata a questioni professionali.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia perché hanno litigato?

In questi ultimi mesi sia giornali che sito di gossip si sono occupati della lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Tuttavia non si sono sbilanciati molto, quindi non hanno mai detto la ragione dell’allontanamento.

Di recente l’attrice sarda ha rilasciato una lunga intervista al magazine femminile Grazia e, alla domanda come va con la Corvaglia, lei ha risposto: “Maddalena Corvaglia? Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare”. L’altra ex velina, invece, non ha mai affrontato l’argomento.

Le ragioni della discussione secondo Dagospia

Qualche mese fa girava voce che Elisabetta e Maddalena stavano lavorando ad un nuovo progetto assieme ma qualcosa sembra essere andato storto. Cosa è accaduto? A parlare della vicenda ci ha pensato Giuseppe Candela, il giornalista del portale Dagospia. A quanto pare dietro la loro rottura ci sarebbero dei problemi economici ma non solo.

Tutto ha preso al via quando la Corvaglia, dopo essersi separata dal marito Stef Burns, ha lasciato Los Angeles ed è tornata a vivere nel nostro Paese. Questo cambio di vita avrebbe creato delle grosse difficoltà sia finanziarie che di gestione della palestra cui le due ex veline erano socie. Quindi, con molta probabilità non riuscendo a trovare un punto d’incontro, la Canalis e l’ex collega sarebbero finite per litigare.