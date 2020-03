“Abbiamo preso una decisione importante”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano, le parole della Carlucci a La vita in diretta

Milly Carlucci e la nuova iniziativa social per Ballando con le Stelle

E’ ripartita una nuova settimana di programmazione de La vita in diretta. Non avendo la possibilità di ospitare persone in studio Lorella Cuccarini e Alberto Matano devono ricorrere alle chiamate via Skype. Ad esempio nella puntata in onda martedì 24 marzo 2020 i due professionisti hanno accolto Milly Carlucci che chiamava direttamente dalla sua casa.

La professionista abruzzese ha parlato di Ballando con le Stelle che è stato rinviato per l’emergenza Covid-19. E a proposito di questo la donna ha detto che lei e i maestri di ballo hanno deciso di fare lo stesso compagnia agli spettatori, ma tramite i social. Infatti sulla pagina ufficiale Facebook di Ballando con le Stelle faranno infatti un lavoro di risveglio dei corpi.

Milly Carlucci ironizza con Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Parlando dell’iniziativa che ha deciso di prendere insieme ai Maestri di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci a La vita in diretta ha detto anche che su Facebook si possono trovare quotidianamente dei filmati con i quali i professori del talent di Rai Uno guideranno in un risveglio muscolare.

Poi la professionista abruzzese ha lanciato un guanto di sfida anche a Lorella Cuccarini e Alberto Matano chiedendo a loro di provare. Ritornando sui suoi passi, Milly ha asserito: “Alberto fallo solo tu. Lorella tu, invece, non ne hai bisogno perché sei in formissima!”.

Le dichiarazioni su Ballando con le Stelle 15

Anche Milly Carlucci ha voluto dire la sua sul fatto che tutti gli italiani devono rimanere a casa per fermare l’epidemia di Coronavirus. Intervenuta via Skype a La vita in diretta la conduttrice di Ballando con le Stelle e Il cantante mascherato ha fatto una battuta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

“Io ho la fortuna di avere due cani, quindi posso fare due passi attorno al condominio”, ha detto l’artista Rai. Quest’ultima, infine, sulla 15esima edizione del suo programma, al momento rinviato, ha affermato: “Con gli autori eravamo già in pre-produzione”.