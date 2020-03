Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dello spettacolo: lavorò con Fabrizio Frizzi [FOTO]

Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo

Nelle ultime ore il mondo dello spettacolo è stato colpito da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuta a mancare Matilde Lomaglio. Quest’ultima era un volto del piccolo schermo degli Anni Ottanta sia della tv di Stato che di emittenti private.

La donna era originaria di Bari, Lomaglio e tempo fa aveva lavorato anche per Canale 5 come annunciatrice dal capoluogo pugliese. In molti la ricordano protagonista anche della trasmissione Rai ‘Tandem’, capitanata dal compianto Fabrizio Frizzi ed Enza Sampò. Ovviamente la sua morte ha sconvolto le persone che la conoscevano.

E’ venuta a mancare la conduttrice barese Enza Lomaglio

In quel programma televisivo Enza Lomaglio presentava i collegamenti dalla sede del capoluogo pugliese della tv pubblica. E a proposito di Fabrizio Frizzi, quest’ultimo sono due anni che è venuto a mancare, infatti era il 26 marzo 2020 quando il padrone di casa de L’Eredità moriva a causa di un’emorragia cerebrale. Dopo è venuta a galla la verità, ovvero che il marito di Carlotta Mantovan e padre della piccola Stella aveva un brutto male. (Continua dopo la foto)

Matilde Lomaglio e la sua esperienza al fianco del compianto Fabrizio Frizzi

Come annunciato prima, Matilde Lomaglio ha lavorato al fianco di Fabrizio Frizzi a Tandem. Quest’ultimo è stato un contenitore pomeridiano che andava in onda su Rete 2 inizialmente e successivamente su Rai Due per cinque anni consecutivi dal lunedì al venerdì.

Nella prima stagione del format la conduttrice è stata Enza Sampò, sostituita dopo qualche mese da Paola Tanziani, alla quale si sono poi aggiunti anche il compianto Frizzi che era alle prime armi nella tv di Stato.

Nell’anno 1986/87 hanno presentato in coppia il marito di Carlotta Mantovan e Stefania Bettoja. Alla trasmissione televisiva hanno inoltre partecipato in modo attivo, conducendo i giochi dalle sedi distaccate di Torino, Napoli, Firenze, Milano e Bari, appunto Matilde Lo Maglio. Anche la redazione di KontroKultura si stringe al dolore della famiglia facendo le più sentite condoglianze.