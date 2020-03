Piero Chiambretti pubblica un post per salutare la mamma defunta: ecco come sarà il funerale (FOTO)

Il 21 marzo è venuta a mancare la mamma di Piero Chiambretti. La donna 83enne aveva il Coronavirus e lo ha trasmesso anche al figlio. Se quest’ultimo, però, è ancora ricoverato presso l’ospedale Mauriziano di Torino in condizioni stabili, lei non ce l’ha fatta.

Dopo giorni, il conduttore ha deciso di pubblicare un post su Instagram per salutare la madre Felicita e per spiegare come avverrà il funerale in questo periodo così assurdo.

Il post di Piero Chiambretti

Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Piero Chiambretti è apparso un post dedicato a mamma Felicita. Il presentatore di CR4 La Repubblica delle donne ha riproposto ai fan una delle poesie tanto amate dalla donna e poi ha allegato il manifesto funebre. In esso sono stati citati, oltre al figlio Piero, anche la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l’adorata Margherita e tutti i parenti. Nella parte conclusiva del manifesto, poi, è spiegato in poche righe come avverrà la cerimonia.

Considerando le disposizioni governative attualmente in vigore in Italia, è severamente vietato dare luogo ad assembramenti di ogni ordine e grado. Pertanto, anche tutti i riti religiosi sono stati sospesi. Ad ogni modo, i cari della povera Felicita daranno comunque luogo ad una piccola cerimonia intima per dare l'ultimo saluto alla poetessa scomparsa.

Il legame con mamma Felicita

Al di sotto di tale post che Piero Chiambretti ha voluto dedicare a sua mamma, naturalmente, sono accorsi i fan numerosi. Tutti si sono stretti al dolore del conduttore e di tutta la famiglia. Ricordiamo che Piero era profondamente legato a sua madre. Lei lo ha cresciuto da solo, senza una figura paterna. La donna ci ha sempre tenuto a ribadire il suo status indipendente e diceva sempre di non voler elemosinare nulla da nessuno.

Il conduttore, infatti, non ha mai saputo chi fosse davvero suo padre, sta di fatto c he porta il cognome della madre. Al momento, Chiambretti è ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera sopra citata. I medici hanno ritenuto opportuno continuare a tenerlo in osservazione nonostante le sue condizioni di salute siano alquanto stabili.