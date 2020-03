Pago interrompe la diretta IG col figlio a causa degli haters, Serena furiosa se ne va

Momenti particolarmente concitati in casa Settembre Enardu. Ieri, Pago ha deciso di fare una diretta IG con il figlio Nicola, ma qualcosa è andato storto. Ad un certo punto, infatti, il ragazzino si è soffermato a leggere alcuni commenti da parte degli haters ed ha avuto una reazione un po’ inaspettata.

Il cantante è andato su tutte le furie ed ha immediatamente sospeso il collegamento. I fan, però, gli hanno chiesto delle spiegazioni e gli hanno chiesto di mostrare Serena. Quest’ultima, però, molto probabilmente arrabbiata, ha deciso di non mostrarsi.

La diretta IG tra Pago e il figlio finisce male

Per la prima volta Pago ha deciso di trasportare su IG una diretta con il figlio, la situazione, però, ha preso una piega alquanto inaspettata. Il ragazzino è sembrato alquanto emozionato ed imbarazzato nel cimentarsi in questa cosa pubblica. Ad ogni modo, dopo un primo momento di titubanza, ha chiesto al padre di cantare e suonare qualche canzone. Il cantante, allora, ha preso la sua chitarra ed ha cominciato ad intorare qualcosa.

Ad un certo punto, però, Nicola si è assentato e si è messo a leggere dei commenti. Il ragazzo è apparso alquanto turbato, generando subito la preoccupazione di Pago. Quest’ultimo, infatti, ha smesso di cantare ed ha chiesto al figlio di dirgli cosa fosse successo e cosa avesse letto. Il piccolo, però, non ha voluto rispondere. Dopo poco, allora, Pacifico ha voluto interrompere la diretta, mentre Miriana Trevisan, che era con suo figlio, lo ha esortato a non dare peso al giudizio del web.

Lo sfogo e la seconda diretta con Serena

Una volta conclusa bruscamente questa diretta con il figlio, Pago ha dato luogo ad uno sfogo su IG reputando assurdo il comportamento di certe persone. In un momento così complesso come questo è inverosimile che si si appigli a cose assurde pur di attaccare qualcuno. Inoltre, altro fatto strano è che Serena ha preferito non presentarsi in video, nonostante i fan avessero richiesto la sua presenza.

Dopo poco, però, il cantante ha fatto un’altra diretta, dove è apparsa anche la Enardu. Tuttavia, la donna non era affatto tranquilla e il suo compagno ha informato tutti che la sua compagna non si sentisse molto bene.