Sapete chi è la prima moglie di Amadeus? Marisa Di Martino, la donna che ha reso padre il conduttore dei Soliti Ignoti

La famiglia di Amadeus

Per la seconda settimana consecutiva la Rai sta trasmettendo le repliche dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Una decisione sofferta ma necessaria per preservare la salute di tutti coloro che lavorano nel game show condotto da Amadeus. Quest’ultimo, più volte ospite via Skype con La vita in diretta, ha espresso il suo pensiero sulla sospensione del programma.

Essendo un ipocondriaco, è stato lo stesso Sebastiani ad interrompere le registrazioni che si effettuano di solito all’interno del Teatro delle Vittorie a Roma. Nel frattempo il conduttore si sta godendo la sua famiglia, ovvero la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José. Non tutti sanno, però, che il professionista è reduce da un precedente matrimonio con Marisa De Martino da cui è nata la primogenita Alice.

Chi è Marisa De Martino?

Amadeus era convolato a nozze con Maria De Martino nel 1993. Per la cronaca, al tempo il suo testimone di nozze fu lo showman siciliano Rosario Fiorello, il suo carissimo amico che Sebastiani ha voluto al suo fianco anche per la conduzione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Dalla loro storia d’amore è venuta al mondo la bellissima Alice, di cui ce ne siamo occupati nei precedenti articoli.

Purtroppo, però, nel 2007 il matrimonio tra il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la Di Martino è arrivato al capolinea e tre anni dopo il professionista di Rai Uno conosce e sposa Giovanna Civitillo. A dire la verità i due si erano uniti in matrimonio solo col rito civile, mentre la scorsa estate lo hanno fatto col rito religioso.

Da questa unione è nato il piccolo José che ha quasi 11 anni. Purtroppo di Marisa Di Martino si hanno pochissime informazioni, infatti la donna non compare nemmeno nelle foto condivise dalla figlia Alice per festeggiare la sua recente laurea.

Gli ascolti tv dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Nonostante il game show sia in replica riesce comunque a battere il tg satirico di Antonio Ricci. Ad esempio lunedì su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 6.172.000 spettatori con il 19.3%. Mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.529.000 spettatori con uno share del 17.2%.