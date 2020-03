Selvaggia Lucarelli contro la D’Urso, “Gli hashtag fessi che metti….” (Foto)

Che tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso non corra buon sangue è risaputo. Nelle ultime ore, a causa dell’emergenza Coronavirus e di tutte le restrizioni cui siamo sottoposti, la Lucarelli ha lanciato una frecciatina velenosissima alla D’Urso.

Ad essere messi sotto accusa sono gli atteggiamenti della conduttrice Mediaset che, secondo la Lucarelli, non starebbe rispettando come dovrebbe le misure di sicurezza legate alla diffusione dell’epidemia. La stessa accusa è stata mossa nelle ultime ore, lo ricordiamo, anche ad Amici di Maria De Filippi.

Selvaggia Lucarelli, le parole contro la D’Urso

Selvaggia Lucarelli ha postato sui social un testo interamente dedicato alla D’Urso e al mancato rispetto di quelle che sono le norme di sicurezza indispensabili in questo periodo. Truccatori e parrucchieri sarebbero costretti ad andare in studio per truccare e pettinare la D’Urso.

Il post di Selvaggia Lucarelli inizia in maniera abbastanza chiara. “Qualcuno spieghi a questa signora che”, esordisce così il post social di attacco verso la D’Urso. Poi prosegue indicando le cose che andrebbero spiegate bene alla conduttrice “Si dovrebbe mettere la mascherina per tutelare truccatori e parrucchieri, anziché blaterare davanti ad un telefono. Potrebbe fare a meno di truccatori e parricchieri, lasciandoli a casa per non esporli a rischi superflui”.

Se proprio deve truccarsi, secondo la Lucarelli, la D’Urso potrebbe prendere una sola persona che si occupi sia del trucco che del parrucco o, in alternativa, potrebbe farlo da sola come in tante stanno facendo in questo periodo. Sul finire del post arriva un invito, altrettanto al veleno, che recita “lascia la gente a casa Barbarè, specie se lo suggerisci negli hashtag fessi che metti”. Di seguito il post completo. (Continua dopo il post)

I precedenti attacchi alla D’Urso

Non è la prima volta, come anticipato, che Selvaggia Lucarelli prende di mira Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, ha anche denunciato, in un’occasione, la Lucarelli accusandola di averla diffamata.

In un’occasione Barbara D’Urso era stata accusata di incoraggiare gli atteggiamenti violenti all’interno del Grande Fratello 15. In un’altra, poi, ad essere messo sotto accusa è stato il modo di parlare e gesticolare della conduttrice. Le è stato ricordato, in particolare, che non ha a che fare con un pubblico di analfabeti. Cosa replicherà, stavolta, la D’Urso?