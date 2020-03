Giulia De Lellis ricorrerà alle vie legali, ecco il motivo

Giulia ricorrerà alle vie legali?

Nonostante tutto quello che sta avvenendo nel mondo a causa dell’emergenza Coronavirus, sul web si sta parlando molto di Giulia De Lellis. Da qualche mese non vive più con Andrea Iannone nella lussuosa villa del Lugano. In una Instagram Story aveva riferito di aver trovato casa vicino a quella dei suoi cari.

Inoltre il campione di motociclismo avrebbe riferito di non aver contatti con lei, in quanto non sa nemmeno dove si trovi. Ha ironizzato dicendo che probabilmente starà scrivendo un altro libro sulla sua relazione sentimentale. Come se non bastasse si dice che sia tornata con Andrea Damante e che insieme organizzino dei festini per ammazzare il tempo. Stufa di tante insinuazioni, l’influencer ha preso una decisione.

‘Sto con la mia famiglia, basta scrivere tante sciocchezze sul mio conto’

Giulia ricorrerà alle vie legali, dato che sta leggendo delle cose assurde sul suo conto? Sui social si dice che è tornata con l’ex fidanzato, con il quale trascorre la lunga quarantena. Anche se i telespettatori di Uomini e Donne vorrebbero rivederli insieme, per ora non sarà possibile.

I due stanno vivendo questi giorni nelle case dei rispettivi parenti. Tuttavia hanno ammesso che si stanno sentendo. Dopo aver saputo ciò, Iannone ha iniziato a lanciare una serie di frecciatine che non sono passate inosservate. La famiglia di quest’ultimo ha addirittura insinuato che Giulia sia alla continua ricerca di visibilità.

Anche in una situazione delicata come questa non perde mai occasione di assicurarsi più follower. La diretta interessata ha deciso di prendere dei provvedimenti. E’ consapevole di essere un personaggio pubblico, ma non è disposta più a tollerare.

Nelle ultime ore, per esempio, l’ex corteggiatore Manuel Galiano ha fatto notare le scarse conoscenze grammaticali di Giulia a un utente social. In tal caso ha optato per il silenzio, essendo la sua attenzione focalizzata su ciò che reputa opportuno.

‘Qualcun altro sta facendo i festini’

Anche Angelo, il fratello di Iannone, è intervenuto in sua difesa. Non è Andrea a nascondere la sua vita privata, ma lei che preferisce uscire allo scoperto quando i tempi saranno migliori. Per mettere a tacere i pettegolezzi infondati, Giulia ha postato una foto che la ritrae con il fratello Giuseppe a Pomezia. A quanto pare la sua quarantena non si sta rivelando per niente noiosa.