Amici 19 a rischio la finale, dietro le quinte del programma è bufera

E’ bufera dietro le quinte di Amici 19, a rischio il gran finale, i telespettatori non hanno gradito le modalità di scelta dei ragazzi che dovranno sfidarsi nell’ultima fase, scopriamo cosa è successo

Si accendono le polemiche per Amici 19, il serale desta sempre più critiche che stanno mettendo a rischio la finale. Alla fine del programma mancano solo due puntate, ma quest’anno le critiche si susseguono e non accennano a fermarsi.

Ogni volta spunta qualcosa di nuovo che fa andare tutti in fibrillazione, ma questa volta ad agitarsi sono i telespettatori. Pare infatti che il pubblico non abbia gradito le modalità di scelta dei ragazzi per arrivare in finale e ci sono state tante lamentele.

La semifinale di Amici 19 andrà in onda Venerdì sera e saranno scelti ufficialmente i finalisti tra Giulia, Gaia, Nyv, Nicolai e Javier. Uno di loro verrà eliminato e proprio per questa eliminazione sono cambiate le modalità. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stato infatti annunciato che il televoto per il preferito è già aperto.

Amici 19 i telespettatori possono votare il preferito

Si tratta della prima volta che i telespettatori hanno la possibilità di eliminare un concorrente di Amici 19. Infatti, in questi giorni il pubblico può votare il concorrente preferito e chi avrà più voti potrà provare ad avere la maglia per la finale. Questo vuol dire che anche se verrà scelto il preferito dal pubblico, costui potrebbe anche non conquistare la maglia per giungere alla finale.

La modalità della votazione non è piaciuta ai telespettatori, che devono pagare per votare il preferito che comunque rimane a rischio. Il pubblico da casa ha dunque protestato e ha detto con chiarezza di non essere d’accordo su questa scelta. La scorsa puntata è accaduto qualcosa del genere e anche allora il pubblico ha manifestato di non essere d’accordo.

Anche la scorsa puntata è accaduto qualcosa di simile

Nella scorsa puntata i telespettatori hanno espresso il loro giudizio e hanno scelto il preferito tra Jacopo, Gaia e Giulia. Le votazioni per i cantanti sono state le seguenti: 58%, 28% e 21%, quindi il preferito del pubblico è stato Jacopo.

Giulia è andata a posto perché era stata praticamente eliminata. Ma invece la conduttrice ha detto a Var e alla giuria di votare nuovamente e alla fine l’eliminato è stato Jacopo. La votazione dei telespettatori non ha dunque avuto alcun senso e per questo si sono scatenate le polemiche.