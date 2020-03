Giorgio Manetti Uomini e Donne pronto a dire si

Sarebbe pronto a dire sì Giorgio Manetti, ma non al matrimonio come molti pensano, bensì a tornare a Uomini e Donne per chiarire il rapporto con Anna Tedesco

E’ fuori da ogni dubbio che Giorgio Manetti sia stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne Over, e ancora fa parlare di sé. Si vocifera infatti su un grande passo che l’ex cavaliere sarebbe in procinto di fare, che però non è quello del matrimonio.

Dalle ultime indiscrezioni è trapelato che il toscano starebbe realizzando qualcosa di importante. Questo qualcosa ha a che fare con la trasmissione di cui ha fatto parte per molto tempo. Anche se è impegnato con Caterina, pare ci sia in corso un suo rientro nella trasmissione.

La domanda sorge spontanea: perché mai Manetti dovrebbe tornare a Uomini e Donne? Pare che il seducente toscano abbia colto la palla al balzo per chiarire definitivamente il suo rapporto con Anna Tedesco. La Tedesco, che da qualche tempo è di nuovo in trasmissione, è oggetto di polemiche da parte di Gianni Sperti.

Giorgio Manetti rientra a Uomini e Donne

L’opinionista infatti non crede affatto che fra la Tedesco e il Manetti ci sia solo un rapporto d’amicizia. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Manetti si sarebbe stufato di sentire sul suo conto certe insinuazioni.

Allo stesso tempo non ha gradito le affermazioni fatte dalla Tedesco durante la trasmissione. Infatti, proprio qualche settimana fa, negli studi romani di Uomini e Donne, la dama, parlando di Firenze, ha detto di essere stata tradita.

A cosa avrà voluto alludere? Le sue parole hanno rivelato che qualcosa ha messo in discussione il rapporto con Giorgio. Alle parole in trasmissione è seguito uno sfogo della Tedesco su Instagram, in cui ha ribadito che fra lei e Manetti c’è solo un rapporto amichevole.

La Tedesco si è sfogata su Instagram

La dama ha risposto alle domande fatte dai fans dopo che Gianni Sperti aveva fatto delle insinuazione che alla Tedesco non sono piaciute.

E così Manetti ha pensato di mettere le cose in chiaro rientrando nella trasmissione. E’ proprio questa la voce che circola, che Giorgio entrerà a Uomini e Donne per chiarire la sua posizione con Anna Tedesco.

Ma chissà, potrebbe anche essere una buona occasione per riappacificarsi con Gemma Galgani. Qualcuno ha anche ipotizzato che invece l’obiettivo del suo rientro potrebbe essere proprio Gemma! Quale sarà la verità? Non rimane che attendere e vedere cosa accadrà!