Adriano Celentano e Ornella Muti, spunta l’amante segreta: ‘è stata una distrazione’

Negli anni ottanta una delle ‘coppie’ più amate e invidiate del mondo dello spettacolo sono stati Adriano Celentano e Ornella Muti. Infatti è impossibile dimenticare alcuni dei loro film come“Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo”, dove proprio lì è nata la famosa scintilla.

Una scintilla tenuta nascosta per molto tempo è improvvisamente venuta fuori, facendo perdere le le staffe alla Mori. Sì perchè all’epoca del flirt tra i due attori, il molleggiato era già sposato con la cantante e la decisione di rivelare il loro piccolo segreto non è stato preso bene da Ornella.

Adriano Celentano ha tradito Claudia Mori

In quegli anni Adriano Celentano era già sposato con Claudia Mori, convolati a nozze nel lontano 1964. Ornella Muti, avrebbe dato alla luce nel 1984 Carolina e poi Andrea, entrambi frutto dell’amore con Federico Facchinetti, imprenditore con cui l’attrice è stata sposata dal 1988 al 1996. I due coinvolti in altre relazioni, avevano deciso di mantenere il segreto, ma dopo anni è arrivata fuori la verità.

Celentano e la Muri hanno avuto un flirt e stando alle loro dichiarazioni è stata l’unica distrazione al di fuori del matrimonio. Ad oggi, però, nessuno ha mai capito se è stato amore o semplicemente una cotta. Lontani dalla bufera mediatica i due ex amanti hanno ammesso la loro sbandata ed è stato proprio il molleggiato ad ammettere le sue colpe facendo arrabbiare la Muti.

Ornella Muti l’amante segreta

Adriano Celentano e Ornella Muti si erano promessi silenzio. I due amanti avevano deciso di non rivelare la loro tresca ma purtroppo il cantante non ha rispettato i patti. La decisione improvvisa di rivelare il loro flirt, tra l’altro avvenuto tantissimi anni fa non è stata presa bene dalla Mori.

In un’intervista, infatti, ha dichiarato che lei non si sarebbe mai comportata così, soprattutto per rispetto dei loro coniugi. “Se voleva proprio liberarsi di questo segreto, sarei stata felice di saperlo per prima però gli uomini sono fatti così”. E proprio come Adriano anche Ornella ha ammesso che quella è stata la sua unica distrazione in tanti anni di matrimonio.