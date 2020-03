Francesca Tocca un macigno al cuore, Valentin dopo Amici 19 disperato

Francesca Tocca avvolta dal mistero, sta accadendo qualcosa di particolare nella sua vita sentimentale

Francesca Tocca nel corso di queste settimane è stata al centro del gossip perché all’interno della scuola di Amici dove lei lavora come ballerina professionista è accaduto qualcosa di davvero curioso e particolare.

Il riferimento va indubbiamente a Valentin, il ballerino che durante l’ultima puntata del serale di ha dovuto lasciare la scuola in malo modo.Sin dall’inizio dell’anno scolastico si vocifera che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, di una collaborazione lavorativa.

Chi ne ha parlato ha potuto farlo tenendo conto degli atteggiamenti parecchio intimi, confidenziali, affettuosi, e non solo, che ci sono stati tra i due durante le esibizioni. All’interno della scuola gli altri concorrenti hanno notato baci, abbracci, e occhiate parecchio sospette.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, che succede tra i due?

Francesca Tocca però è impegnata, al di fuori della scuola. Raimondo Todaro è il suo compagno già da qualche anno e la loro relazione al momento sembra essere stata messa in pausa a seguito di quanto avvenuto. Tra i due sembra esserci una bella crisi.

Allo stesso tempo ci si chiede se è possibile che tra lei ed il ballerino Valentino ci sia qualcosa che abbia a che fare con una storia d’amore visto che Raimondo sin dall’inizio dell’avventura nella scuola lo ha difeso in più occasioni. Se così fosse, dovremmo credere che Raimondo abbia delle fette di salame sugli occhi, che non voglia vedere la realtà pur essendo abbastanza chiara evidente.

Ad ogni modo ciò che ci fa sorgere altri dubbi è stato che il ragazzo ha messo sulle sue storie Instagram un video in cui balla insieme a Francesca in maniera parecchio sensuale e le dà un bacio particolare sulla guancia. Gliene ha dati di migliori, Come mai postare proprio quel video che sembra essere leggermente malinconico?

Il commento ed il like misterioso, cosa nascondono i 3?

Infine l’ennesima prova potrebbe essere rivolta ad un commento che è stato lasciato sulla pagina Instagram di Francesca. Un follower le ha detto che ha notato che il suo cuore è al momento sofferente. Le augura di fare bene la sua scelta, di pensarci anche se su augura scelga di farsi trasportare da quelle che sono le sensazioni e di non tornare indietro.

Spesso la felicità si trova in modi tanto particolari. Se Francesca non avesse ripreso il commento ponendo il like non ci sarebbe nulla da dire. Il problema è che la ragazza ha lasciato un cuoricino. Non rimane che attendere ulteriori conferme dai diretti interessati.