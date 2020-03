Giulia De Lellis cacciata di casa dalla madre (VIDEO)

Giulia De lellis trascorre la quarantena a casa dei genitori

Giulia De Lellis in questi giorni sta tenendo compagnia alle sue amate follower che non la perdono proprio d’occhio, che vogliono essere informate attimo per attimo sulla sua vita privata.

Sappiamo che dopo la rottura con Andrea Iannone la ragazza aveva preso casa a Pomezia per allontanarsi dai genitori ed iniziare ad essere un attimino più indipendente. In questi giorni però, da quando è stato emanato il decreto che non ha più permesso a nessuno di uscire di casa, Giulia vive da suoi.

Ha scelto di ritornare a vivere dai genitori per non rimanere da sola. D’altronde basta già la grande sofferenza del non poter vedere le nipotine, stare lontano da tutti in un periodo difficile come questo non sarebbe stato possibile. Ma cosa succede tra lei e la madre? Un video divertente è diventato una storia virale, della quale parlano tutti sui vari social. Ma ecco cos’è successo nella realtà, niente di preoccupante.

Giulia De Lellis, ecco come lei e la madre trascorrono il tempo durante queste giornate di preoccupazione

Giulia De Lellis ha pubblicato un video grazie al quale i follower hanno assistito ad un litigio divertente tra lei e la madre. Quest’ultima la minaccia dicendo di scegliere tra lavare la cucina o essere buttata buttata fuori casa. La risposta di Giulia è stata che in questo momento non può nemmeno farlo visto che il presidente Conte ha vietato di uscire.

Insomma le due donne sembrano aver trovato il modo giusto per divertirsi dentro casa, punzecchiandosi attimo per attimo ed evitando di pensare a quanto sta succedendo in Italia. Il rapporto tra loro due è sempre stato bellissimo. Infatti ricordiamo come la ragazza negli studi di Uomini e Donne parlava della madre. Per lei è sempre stata un grande esempio di vita, capace di portare avanti la famiglia sulle sue spalle.

Andrea Iannone o Andrea damante? Giulia è single o c’è stato un ritorno di fiamma?

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale ed amorosa, non ci sono grandi notizie anche se la ragazza è sempre al centro dei vari gossip. Sappiamo infatti che recentemente È stata avvistata con Andrea Iannone, quindi tra i due ci potrebbe essere un riavvicinamento.

Non possiamo esserne così certi però perché Giulia è stata vista anche con Andrea Damante. Potrebbe semplicemente essere che la ragazza ama mantenere ottimi rapporti con i suoi ex fidanzati. Non ci resta che aspettare che qualcuno di loro dia delle informazioni certe su quanto sta avvenendo nelle loro vite.