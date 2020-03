Sossio Aruta contro Zequila rissa nella casa del GF Vip “è arrivato il professore del caz*o”

Al GF Vip è rissa tra Sossio Aruta e Zequila, l’ex cavaliere del trono over sbotta contro il modello ed è subito bufera

La finale del Grande Fratello Vip 2020 si avvicina ma nella casa cresce l’ansia e la tensione non tarda a farsi sentire. Le liti non accennano a diminuire, e la notte scorsa fra la Elia e la Lessa è accaduto di nuovo qualcosa che ha fatto scattare entrambe. Ma oltre alle due donne anche fra altri due concorrenti è scoppiata una violenta discussione.

I protagonisti della lite sono stati Sossio Aruta e Antonio Zequila, che hanno litigato proprio in seguito alla lite fra Antonella e Fernanda. Secondo quanto riportato dal portale Bitchyf, il protagonista del trono over Sossio non ha apprezzato l’atteggiamento di Zequila. Pare che il modello, mentre stava cercando di separare Antonella e Fernanda, abbia dato una spinta alla prima.

Sossio Aruta risponde a tono a Zequila

Nel suo intervento Sossio ha quindi ripreso Zequila che gli ha detto prontamente di abbassare il tono di voce e di parlare in italiano corretto. Le parole “italiano corretto” non sono piaciute affatto ad Aruta, che ha inveito subito contro Zequila. L’ex cavaliere gli ha detto che si sentiva chissà chi, un professore del caz*o”, ma che invece doveva stare zitto.

La lite si è fatta subito pesante perché Aruta non ha preso bene le parole del modello e ha continuato a scagliarsi contro di lui. Aruta ha detto che ogni volta che lui parla gli dice sempre di parlare in italiano corretto, così ha anche urlato contro l’attore. Gli ha anche detto che ogni volta che parla offende le persone, soprattutto lui.

L’ex cavaliere viene difeso dalla Elia

Lo sfogo di Sossio è stato supportato dalla Elia che gli ha dato ragione. Antonella ha detto infatti che Sossio parla in corretto e la showgirl ha anche urlato contro Licia Nunez dicendole di non ridere. La Elia ha definito la NUnez una brutta viscida.

Aruta ha ribadito di essere intervenuto perché Zequila aveva spinto Antonella, poiché non gli era piaciuto il suo comportamento. Secondo Sossio Zequila si è rivolto a Fernanda con un metodo e con Antonella con un altro.

Dopo la lite Zequila si è sfogato con Patrick e Aristide e ha ribadito che Sossio gli ha detto delle cose volgari. Per Antonio l’aggressione di Sossio è stata violenta e fuori luogo, e lo ha definito pazzo.