Avanti un altro, Barbara D’Urso la combina grossa: nuovo sgarbo ai danni di Paolo Bonolis

Pomeriggio Cinque sfora ai danni di Avanti un altro

Come era stato annunciato dallo stesso Premier sui social, verso le 18:30 Giuseppe Conte ha convocato una nuova conferenza stampa per comunicare a tutti gli italiani le nuove norme adottate per l’emergenza Covid-19. Per sua fortuna, quindi con conseguenza aumento degli ascolti, il discorso è capitato nella fascia oraria occupata da Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

Questo ha comportato lo slittamento di Avanti un altro di 15 minuti. Infatti, il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti invece di partire alle 18:45 ha preso il via alle 19. Mediaset ha fatto un taglio di pubblicità per rientrare nei tempi e finire in tempo per il Tg5 delle 20.

La conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte

Per tutta la conferenza stampa in cui ha parlato il Premier Giuseppe Conte e le domande che gli hanno posto dei giornalisti, Barbara D’Urso è rimasta in silenzio. Ovviamente il tempo scorreva occupando per la prima volta nella storia lo spazio riservato ad Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ma essendo un format registrato e addirittura in replica, Mediaset ha preferito mostrare a tutti i suoi telespettatori il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri piuttosto che un programma che poteva tranquillamente partire più tardi. Alle 19 esatte, però, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque è intervenuta salutando il suo pubblico e dicendo la seguente frase: “Vi lascio perché Conte durerà ancora parecchio, per fortuna, ci vediamo domani con Pomeriggio 5”.

L’affronto di Barbara D’Urso a Paolo Bonolis

E proprio qui i telespettatori più attenti hanno notato un nuovo affronto di Barbara D’Urso ai danni del collega Paolo Bonolis. In che senso? Lady Cologno invece di annunciare il game show Avanti un altro, per la cronaca mai fatto prima, ha preferito dire che la linea passava al discorso del Premier Giuseppe Conte.

Altri pensano che quella di Carmelita in realtà è solo una gaffe perché non sapeva cosa avesse deciso la rete (Canale 5). Come reagirà il conduttore romano appena verrà a conoscenza di questo episodio? I due hanno sempre detto che tra loro non c’è nessuna competizione e contrasti.