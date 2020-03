Antonella Elia e Fernanda Lessa Gf Vip arrivano alle mani “Vieni, vieni, fatti sotto!” (VIDEO)

Nella notte liti e spinte nella casa del GF Vip, Antonella Elia e Fernanda Lessa arrivano alle mani per i pacchi di biscotti, ecco cosa è successo

Non accennano a diminuire le risse nella casa del GF Vip. Durante la notte è scattata la lite fra due delle donne che finora hanno litigato di più, Antonella Elia e Fernanda Lessa. La prima, come tutti sappiamo, non rinuncia alle discussioni per niente al mondo. La regia ha dunque spostato la sua attenzione dal confessionale in cui si trovava Patrick per focalizzarsi sull’ennesima lite fra le due donne.

Ma cosa è successo? Tutto ha avuto inizio dai biscotti che Fernanda Lessa prendeva continuamente senza permesso. La Elia si era infuriata e dalle parole è passata ai fatti, quindi ha impedito alla Lessa di continuare a prendere i biscotti. Ma ha fatto anche di più! Ha fermato Fernanda spingendola con le mani al seno. La Lessa ha quindi perso la pazienza e si è messa ad urlare.

Antonella Elia e Fernanda Lessa alle mani

Le voci hanno fatto accorrere gli uomini della casa che le hanno separate. Antonella non faceva altro che dire alla Lessa di farsi sotto, e la modella ha continuato ad inveire contro di lei. La Elia anche in questo caso ha detto che era stata la coinquilina a metterle le mani addosso, come aveva già fatto con la Marini. La Elia ha fatto lo anche con Patrick e furono le telecamere a dimostrare che quanto diceva Antonella non era vero.

Insomma, le bugie della Elia proseguono e la showgirl continua ad accusare i compagni di aver fatto cose che in realtà non sono accadute. La Lessa durante la lite non ha spinto la Elia di sua volontà, ma lo ha fatto mentre si muoveva. Antonella ha invece detto che Fernanda le aveva messo le mani addosso, per questo poi la modella ha deciso di affrontarla a viso aperto.

La tensione fra le due concorrenti è altissima

Fra le due concorrenti la tensione continua quindi ad essere altissima e litigano per qualsiasi cosa. Eppure sembrava che la settimana scorsa fra Antonella e Fernanda fosse tornato il sereno. IN realtà è durato poco, e le loro urla hanno attirato gli altri concorrenti.

A placare gli animi delle due donne sono accorsi Sossio Aruta e Antonio Zequila, che le hanno separate mentre si davano spintoni. Anche i due uomini sono arrivati ai ferri corti, però, perché Aruta ha accusato Antonio di avere spinto la Elia. Insomma, è stata la notte delle litigate!