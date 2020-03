GF VIP, le reazioni dei concorrenti dopo la rissa tra Antonella e Fernanda: caos in casa (VIDEO)

Questa notte c’è stata una rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF VIP. Le due donne se ne sono dette di tutti i colori, fino a dare luogo a spintoni e momenti concitati. I coinquilini, però, stavolta non hanno reagito affatto bene a quanto accaduto considerando la situazione in cui riversa l’Italia in questo momento.

Il più aspro è stato Paolo Ciavarro, il quale ha sempre mantenuto una posizione alquanto mite fino a questo momento. Questa volta, però, ha perso le staffe anche lui, dando luogo ad uno sfogo contro le due donne.

Paolo Ciavarro sulla rissa tra Antonella e Fernanda

Fernanda e Antonella non sono mai andate molto d’accordo, nelle ultime ore, però, pare abbiano dato luogo addirittura ad una rissa. A scatenare l’ira delle protagoniste sembra esserci di mezzo un pacco di biscotti e tanta rivalità covata da tempo. Ad ogni modo, dopo la pesante sfuriata, i vari concorrenti hanno espresso considerazioni molto aspre in quanto appena visto.

Paolo Ciavarro, ad esempio, ha detto che considerando tutto quello che sta accadendo in queste settimane, è davvero ridicolo litigare per cose così futili. Il pacato e tranquillo figlio di Eleonora Giorgi ha detto di essere stufo di tutte queste sciocchezze che si verificano all’interno della casa. In realtà è una delle pochissime volte che il concorrente si espone così tanto su vicende che si verificano tra i vari coinquilini. Alcuni suoi compagni d’avventura, però, non si sono resi conto della cosa ed hanno fortemente criticato il comportamento del ragazzo.

Il giudizio degli altri concorrenti

A seguito della rissa tra Antonella e Fernanda, anche altri gieffini hanno espresso la loro opinione in merito a quanto accaduto. Nel caso specifico, Paola Di Benedetto e Andrea Denver hanno detto di non aver gradito la reazione di Ciavarro. Secondo il loro punto di vista, infatti, il coinquilino non prende mai una posizione, rimanendo fastidiosamente neutrale. In realtà, però, stavolta il ragazzo si è esposto eccome.

Licia Nunez, invece, subito dopo lo scontro si è messa a ridere, facendo infuriare l’Elia. Il seme della discordia, poi, ha colpito anche Antonio Zequila e Sossio, i quali si sono duramente affrontati. Il primo ha reputato assurdo arrivare alle mani per una cosa così stupida, mentre il secondo si è schierato dalla parte di Antonella.