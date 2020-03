Jennifer Aniston vorrebbe la figlia di Brad Pitt in un suo film

L’attrice di Friends vuole ingaggiare la figlia di Brad Pitt

Sembra che le vite di Jennifer Aniston e Angelina Jolie nuovamente si incrocino. La tredicenne Shiloh, che è la prima figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie, sogna una carriera nel mondo del cinema.

Si tratta di una ragazza sia bella che affascinante, con la passione per il look di tendenza. La ragazza ha tutte le qualità per bucare lo schermo e iniziano ad arrivare proposte, questa importante arriva da Jennifer Aniston. C’è chi si oppone a questa occasione con un netto rifiuto, ed è Angelina, ex moglie di Brad Pitt. I rapporti con l’ex marito adesso sono un po’ più sereni.

Rifiuta l’offerta per la figlia

La proposta di Jennifer Aniston è rifiutata. Ci saranno per sua figlia altre occasioni, mentre Brad Pitt dimostra invece entusiasmo, anche se dopo il divorzio subisce la mancanza dei figli. Le ultime foto dell’attore insieme alla sua ex Jennifer Aniston, continuano a far sperare in un ritorno di fiamma.

I due insieme sorridono, si tengono le mani e si baciano. Questo spiega anche il no secco della mamma di Shiloh. Brad Pitt lascia il ricordo della sua ex moglie alle spalle ed è anche vincitore di un Oscar. La tredicenne sembra molto interessata a seguire le orme dei genitori, e la proposta offerta sembra essere anche molto concreta.

I suoi genitori accettano sempre le sue scelte e stavolta sarà da vedere se riuscirà a convincere la mamma. Al momento Angelina non vuole che la ragazza si avvicini alla ex di Brad Pitt. Sincera e categorica in questa circostanza, anche se la figlia sembra promettere bene.

Il debutto è vicino?

Magari sarà proprio l’affermata produttrice Jennifer a convincere Angelina? Molti lo sperano, visto che la ragazza ha un fascino particolare, non solo per bellezza ma anche per l’aspetto a tratti maschile. Intanto secondo il gossip statunitense Angelina afferma che il mondo della recitazione potrebbe distrarre sua figlia dallo studio. Darebbe quindi priorità ai libri e alla preparazione della ragazza.