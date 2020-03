Grande Fratello Vip, Antonella Elia non arriverà in finale

Antonella non arriverà in finale

Antonella Elia è sempre al centro delle polemiche che nascono nella casa del Grande Fratello Vip. Non perde mai occasione per scaldare gli animi, in quanto spesso si arriva a sfiorare delle risse. All’inizio dell’avventura televisiva ha avuto uno scontro verbale con Valeria Marini, alla quale ha dato una spinta colpendola sul petto.

Le due donne non sono mai andate d’accordo al punto tale da offendersi a vicenda. Ora che la Marini ha fatto le valige, Antonella non ha perso la sua indole battagliera. Ieri sera ha fatto perdere le staffe a un altro concorrente dopo aver fatto nuovamente ricorso alle mani. Anche stavolta il peggio è stato evitato grazie all’intervento degli altri. Il pubblico è stufo del suo atteggiamento.

‘Hai rubato i miei biscotti nell’armadio’

Antonella non arriverà in finale se non smette di avere questi modi del tutto inappropriati e inopportuni. Di recente si è scontrata con Fernanda Lessa, accusata di aver preso dal suo armadio dei biscotti che lei conserva. La donna può mangiare solo alcuni alimenti per problemi di alimentazione, dunque li custodisce per poter mangiare come gli altri.

Pare che abbia colto in flagrante Fernanda che non ha chiesto scusa. Una volta uscita dalla camera, si è recata nel salotto ed è stata raggiunta da Antonella. Quest’ultima, accecata dalla rabbia, ha cercato di fermarla con la forza pretendendo indietro il cibo. A quel punto sono intervenuti Andrea Denver, Antonio Zequila e Sossio Aruta per dividerle.

Se Zequila ha dato ragione a Fernanda, Sossio ha difeso l’altra che è stata allontanata dal gruppo da Denver. I telespettatori hanno dichiarato di non tollerarla più, in quanto chiedono che vengano presi dei provvedimenti.

‘Lei non è la mia cocca. I miei preferito sono altri’

Alfonso Signorini è stato criticato perché è palese che sia di parte. Non l’ha mai rimproverata, anche quando la situazione lo richiedeva. Davanti a queste insinuazioni il conduttore è intervenuto dicendo che non impazzisce per lei, anche se ammette che dà tanti stimoli nella casa.

Senza la sua presenza il Gf Vip sarebbe noioso. Peccato che non tutti la pensino come lui. A causa della pandemia la gente vorrebbe rallegrarsi con l’intrattenimento che propone la televisione, piuttosto che vedere certe scene.