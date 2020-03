Striscia la Notizia, l’ex velina la combina grossa: esce di seno e mette il lato B in primo piano [FOTO]

View this post on Instagram

Ciao amici!🖤 Ieri pensavo ad una cosa,forse inutile o super utile non lo so…ma di tempo per far andare il nostro cervello ne abbiamo davvero un sacco e quindi se vi sembra una buona idea leggete qui👇🏼 Voi che mi seguite siete una community che condivide gli stessi interessi e passioni,siete persone simili a me con tanta voglia di fare ed il cassetto pieno di sogni… Che ne dite di scrivere sotto a questo post qualcosa di UTILE A VOI che possa aiutarvi a farvi conoscere!✨ Siamo sempre in cerca di QUALCUNO che ci aiuti,siamo sempre in cerca di QUALCOSA da realizzare! E ALLORA DICIAMOCI👇🏼 Di cosa vi occupate? Avete delle idee da realizzare? Cosa o chi state cercando? Cosa state progettando? Avete qualche start up da pubblicizzare che possa tornare utile a chi ci legge? Chi siete? Cosa sapete fare? Cosa vi piacerebbe saper fare? SBIZZARRITEVI e sapete perché? Perché chi legge i commenti di questo post può trovare il tassello mancante che stava cercando!!! Può trovare un amico,un collaboratore,un aiuto sul lavoro,una persona con cui condividere il prossimo viaggio,può trovare supporto sul cibo,sull’allenamento e sul lavoro,può trovare tutto ciò che serve per completarsi o completare un progetto! Potrete tornare sotto questo post quante volte volete per spulciare i commenti e chi lo sa,trovare proprio qui chi vi serviva! Siete la mia community e l’unione fa la forza,aiutatevi e aiutiamoci utilizzando al meglio i social non solo in questi momenti ma sempre!🙏🏻 Condividerò nelle mie story alcuni vostri annunci/commenti ,i più utili e interessanti per aiutare a comunicarvi! Sentitevi liberi di contattarvi a vicenda,di parlare e aiutarvi…È questo lo scopo del mio post! Vi leggo e vi abbraccio!😘