Michelle Hunziker prende tutto e parte, ma dove va? Video messaggio della conduttrice

Michelle Hunziker esempio modello di mamma e moglie

Michelle Hunziker in un video breve ma molto simpatico ci dimostra come sta passando le sue giornate in casa con la figlia. Quella che ci riguarda tutti quanti purtroppo è una realtà triste, drammatica, che ci rammarica chi più chi meno. È difficile trascorrere le giornate nella serenità visto che le notizie in TV sono sempre più negative e dolorose. Proprio in queste settimane Michelle in varie storie Instagram ha ammesso di essere parecchio triste.

Il pubblico la conosce come la donna più carismatica, ottimista, simpatica ed ironica della tv italiana. Adesso però fatica a far finta di nulla e ad andare avanti. A quanto pare ha ritrovato un minimo della sua serenità dato che ha ricominciato a pubblicare storie Instagram con il sorriso. Forse la forza arriva proprio dalla piccola bimba che ha in casa, della quale si occupa giorno e notte come Tra l’altro ha sempre fatto.

Michelle Hunziker ritrova la serenità partendo dalla figlia

Michelle Hunziker come tutta la popolazione italiana si è ritrovata di colpo a dover abbandonare la sua normale routine e a ricostruirne un’altra totalmente diversa. Impossibilitati ad uscire di casa, 24 ore su 24 con la figlia e il marito. È forse l’occasione per lei e per tutti per vivere al meglio una realtà che solitamente si è costretti ad abbandonare per lavorare.

Tutti insieme in casa.Quindi possiamo dire che ogni cosa negativa ha il suo aspetto positivo. Bisogna essere un minimo ottimisti per poter trovare quello che combacia con la situazione attuale, ma c’è. Michelle in realtà è sempre stata con la figlia visto che era già solita portarla con sé anche al lavoro.

Odore di caffè e compiti: una realtà comune

In questi giorni ci sta informando su come si svolgono le sue giornate. In una delle ultime storie parecchio simpatiche ci ha mostrato la caffettiera con dentro il caffè, pronti per fare colazione ed iniziare la giornata. Poi ha detto di avere già tutto pronto per andare. Ma per andare dove?

La donna risponde ironicamente che non va da nessuna parte dato che non si può più uscire. Aggiunge però di essere pronta lo stesso come dobbiamo esserlo tutti, a vivere. In qualunque famiglia Italiana infatti si inizia con il caffè e si prosegue con la scuola.

Ed è proprio questo che fa Michele. Dopo il caffè aiuta la bambina a collegarsi con la scuola e a seguire le lezioni. Ci tiene a specificare che anche prima di tutto questo faceva fare i compiti alla bambina, forse però in modo diverso.