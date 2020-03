Il Paradiso delle signore trama 26 marzo: Roberta viene aggredita

Giovedì 26 marzo, al Paradiso delle signore assisteremo ad un colpo di scena per Federico. Il giovane scoprirà di potersi sottoporre ad una nuova operazione, ma deciderà di non accettare questa volta. Un evento molto spaventoso che riguarderà Roberta, però, lo spingerà a cambiare idea.

Vittorio, invece, scoprirà la bugia che Marta gli ha nascosto in questi giorni ed esorterà la donna a non partire per Parigi. Gabriella, così, si troverà ad affrontare questo viaggio da sola, ma sarà spiazzata da una sorpresa.

Puntata 26 marzo: Gabriella e Cosimo restano soli a Parigi

Nel corso dell’episodio del 26 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella sarà molto in ansia. La fanciulla si confiderà con le sue amiche e racconterà di essere molto in ansia per il viaggio a Parigi. A fomentare ancor di più questo stato di malessere, poi, ci sarà il peso del segreto che Marta condividerà con lei. Il fatto che Vittorio sia all’oscuro di tutto preoccuperà molto di più la stilista. Ad ogni modo, queste bugie avranno le gambe alquanto corte.

Conti, infatti, scoprirà tutta la verità e spingerà sua moglie a non partire per questo folle viaggio. La donna acconsentirà, così che Gabriella vivrà da sola questa esperienza. Nel momento in cui la fanciulla metterà piede nell’hotel, però, farà una scoperta spiazzante. La ragazza, infatti, incontrerà proprio Cosimo, il quale si trova nella stessa città francese proprio in quel periodo. Inutile dire che i due saranno molto felici di incontrarsi.

Evento spaventoso al Paradiso delle signore

Successivamente, un altro colpo di scena spiazzerà i protagonisti della soap. Federico, infatti, riceverà una notizia inaspettata dal suo medico. Per il giovane ci sarà la possibilità di sottoporsi ad un nuovo intervento, pertanto, si riapriranno le possibilità di tornare a camminare. Questa volta, però, il giovane prenderà con uno spirito completamente diverso la notizia. Il Cattaneo, infatti, rifiuterà di sottoporsi all’intervento.

Un evento inaspettato, però, cambierà le carte in tavola. Nella puntata del 26 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Roberta subirà un’aggressione. La fanciulla verrà derubata, ma sarà Marcello ad impedire che questo accada. Proprio questo evento spingerà Federico a rivalutare la questione.