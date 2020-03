Valeria Marini dopo il GF VIP, il retroscena sulla sua eliminazione: “È successo sotto gli occhi di tutti”

View this post on Instagram

Anche questa settimana “Chi” è in edicola con un numero speciale all’insegna dell’hashtag #Chirestaacasa , ricco di contenuti, inchieste e consigli dedicati a tutti gli italiani costretti a restare a casa dall’epidemia di Covid 19. Si va dai suggerimenti della psicologa per tutti gli innamorati che sono costretti, come Paolo Ciavarro (che tra poco uscirà dalla casa del Gfvip) e Clizia Incorvaia, a vivere le loro storie d’amore in luoghi separati causa l’isolamento imposto, a quelli degli stilisti e delle più famose fashion blogger su come vestirsi con stile in casa, fino ai consigli per chi ha figli che studiano all’estero e vogliono rientrare in Patria attraverso le esperienze di alcuni personaggi che si sono trovati nella stessa situazione. Una grande inchiesta sui benefattori del mondo dell’industria, della moda e dello spettacolo che in questi giorni si sono prodigati con donazioni e raccolte fondi per aiutare gli ospedali impegnati nella battaglia contro il virus ( con gli indirizzi ai quali rivolgersi per chi vuole contribuire a questa battaglia). Anche la storia di copertina di questo numero è legata all’emergenza che stiamo vivendo: Adriana Volpe, in una intervista esclusiva, racconta come sta affrontando in famiglia il grave lutto che l’ha colpita costringendola ad abbandonare la Casa del Gfvip. E la pandemia di Covit19, che si è ormai estesa in tutta Europa, ha rivoluzionato persino la monarchia britannica. Per evitare i rischi del contagio la 94enne regina Elisabetta, ha acconsentito (suo malgrado) a lasciare Londra e poiché il principe Carlo è in quarantena, i doveri reali sono passati , almeno temporaneamente, a William e Kate, che hanno il compito di rappresentare la monarchia nel momento dell’emergenza. Uno scenario che molti inglesi avevano sognato e che rappresenta un “prova generale” per il futuro sovrano. Tutto questo e molto di più su @chimagazine in edicola #chimagazineit #chirestaacasa #iorestoacasa #gfvip4 #adrianavolpe #paolociavarro #cliziaincorvaia #adrianavolpe #valeriamarini #williamekate #windsor #buckinghampalace #donatellaversace #fca #silvioberlusconi