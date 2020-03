Fernanda Lessa mostra i lividi fatti da Antonella, il marito sbotta: “Che schifo” (FOTO)

Dopo la lite funesta di questa notte Fernanda Lessa ha mostrato ai suoi coinquilini i lividi causati, a suo dire, da Antonella Elia. In merito alla questione, inoltre, è intervenuto anche Luca Zocchi, marito dell’ex modella brasiliana.

Quest’ultimo si è sfogato su Insatgram ed ha detto di essere dell’idea che la produzione debba squalificare Antonella Elia. Avverrà davvero? Lo scopriremo questa sera. Nel frattempo vediamo cosa è successo.

I lividi di Fernanda Lessa e la macumba

Antonella Elia e Fernanda Lessa sono venute alle mani questa notte e l’ex modella brasiliana ha mostrato anche i presunti lividi sulle braccia. A seguito dello scontro, la showgirl si è recata in confessionale ma, prima di farlo, ha augurato alla sua coinquilina un forte mal di pancia, ma non solo. La Elia ha detto che la Lessa dovrebbe provare dolore al pancino per tutto il resto della vita. Nell’apprendere tali parole, la sua interlocutrice non ci ha più visto ed ha detto di essere vittima di una macumba.

Ancora una volta, dunque, non sono mancati i riferimenti a Satana e a strani riti presenti all’interno della casa. Ad ogni modo, dopo tutti questi sfoghi, sui social è intervenuto Luca Zocchi. Non è certamente la prima volta che il protagonista prende al parola per difendere sua moglie. Ad ogni modo, stavolta ci è andato giù parecchio pesante. (Continua dopo il post)

Fernanda mostra i lividi per gli spintoni della Elia #gfvip pic.twitter.com/Hu5LATGpbY — Musiclover (@yellowolf95) March 25, 2020

L’intervento di Luca Zocchi

Zocchi ha detto che è uno schifo quello che sta accadendo in casa. Antonella Elia andrebbe assolutamente fermata. A suo avviso, questa sera la produzione del reality show dovrebbe prendere la decisione di squalificarla. Luca, però, ci ha tenuto a dire che questo accadrà solo se il programma non è pilotato. In ogni caso, dopo i lividi di Fernanda Lessa, dopo lo sfogo delle due protagoniste della rissa e degli altri coinquilini, il marito della brasiliana ha voluto incoraggiare la sua donna.

In particolar modo, si è detto molto fiero di lei e di come sia riuscita a gestire una situazione così complessa come quella avvenuta questa notte. Se lui fosse stato all’interno della casa sicuramente avrebbe dato una testata alla showgirl.