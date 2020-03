“La quarantena vi fa bene”: Belen Rodriguez mezza nuda al cospetto di Stefano De Martino, che visione [FOTO]

Belen Rodriguez innamorata pazza di Stefano De Martino

In questi ultimi mesi ha dato diverse dimostrazioni d’amore nei confronti del marito Stefano De Martino. Qualche settimana fa durante una sua intervista a Verissimo la soubrette argentina Belen Rodriguez ha parlato a lungo della sua separazione dal ballerino napoletano avvenuta quattro anni fa e il successivo ritorno di fiamma.

Sembra proprio che la madre del piccolo Santiago abbia messo la testa a posto e ora vuole dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia. Negli ultimi giorni la conduttrice di Tu si que vales ha voluto fare un nuovo regalo a tutti i suoi follower, oltre nove milioni, postando uno scatto in cui dà un bacio di vero amore, ad occhi chiusi alla sua dolce metà.

Il bacio appassionato

Rispetto a Stefano De Martino che sembra essere più riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Belen Rodriguez un paio di giorni fa ha condiviso un nuovo scatto su IG con un messaggio molto dolce per il padre di suo figlio. Ecco le sue parole: “Ti amo“. Il ballerino napoletano che è tornato in replica con Stasera Tutto è Possibile non ha perso tempo rispondendo alla donna che ama.

Il danzatore, però, lo ha fatto in lingua iberica: “Mas y mas y mas“, che in italiano vuol dire “sempre di più”. La sorella maggiore di Cecilia che tra l’atro ha rimproverato su Instagram, ha postato una foto scattata con molta probabilità in barca la scorsa estate.

I due innamorati appaiono in costume e si scambiano appassionato. Il bikini striminzito indossato dalla modella mostra più del dovuto mandando in tilt il popolo del web. (Continua dopo il post)

Belen Rodriguez e le lezioni virtuali su Instagram

Nel frattempo Belen Rodriguez sta trascorrendo la sua quarantena all’interno della sua abitazione milanese insieme al marito Stefano De Martino e al loro figlio Santiago che ha quasi sette anni. Per passare il tempo, la modella argentina sta realizzando delle dirette su IG, ma anche realizza dei video tutorial su come si trucca, si cucina delle pietanze della sua Terra e anche lezioni di ginnastica casalinga.