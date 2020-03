Raimondo Todaro dice addio a Francesca Tocca: il danzatore di Ballando con le Stelle scappa da casa

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati

Dopo le voci circolate negli ultimi giorni sembra essere arrivata la conferma. A quanto pare il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sia arrivato al capolinea. C’è da dire che in questo arco di tempo in cui giornali e siti di gossip hanno parlato di una possibile criti i diretti interessati non hanno mai smentito. A lanciare lo scoop ci ha pensato il magazine DiPiù facendo affidamento a persone vicine alla coppia.

Quindi lo storico danzatore di Ballando con le Stelle e la professionista di Amici di Maria De Filippi si sarebbero detti addio. Addirittura il siciliano avrebbe lasciato l’abitazione che condivideva con la ragazza e la figlia Jasmine, di sette anni. “Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse”, si legge sul settimanale.

Lo scoop del magazine DiPiù

Stando a quanto riportato dal periodico DiPiù, la crisi sarebbe iniziata lo scorso autunno ma la rottura definitiva risalirebbe circa tre mesi fa, ovvero durante il periodo natalizio. Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro figlioletta, si è giunti alla rottura.

All’inizio, almeno da parte di Raimondo Todaro, c’era la volontà di riaggiustare la situazione ma successivamente non è stato possibile e il danzatore di Ballando con le Stelle se ne è andato via dalla sua abitazione. Queste notizie sono venute fuori grazie alle dichiarazioni di amici dei due professionisti di danza. “Oggi Raimondo è amareggiato”, appare sul magazine di Cairo Editore.

Francesca Tocca e Valentin di Amici 19 hanno un flirt?

In queste ultime settimane sul web ma anche tra i corridoi del talent show di Maria De Filippi si è parlato a lungo di un presunto flirt tra Francesca Tocca e Valentin, ex allievo della 19esima edizione di Amici. Ad oggi, però, nessuno dei due danzatori ha confermato o smentito la clamorosa indiscrezione.

La professionista Mediaset era legata al siciliano Raimondo Todaro sin da quando erano ragazzini. I due, infatti, si sono conosciuti e innamorati grazie ad una passione che li accomuna: la danza.