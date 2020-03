Uomini e Donne, Ida Platano con Riccardo Guarnieri: “Che buzzurro. Se fai così ti odio” (Foto)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate uscite da Uomini e Donne. In questo periodo di grande difficoltà per tutto il paese, i due stanno vivendo insieme la quarantena.

Dopo mesi difficili ora sembrano più sereni che mai. Il cavaliere per diversi giorni non si è fatto vedere sui social per ricomparire qualche ora fa, ovviamente in compagnia di Ida. I due hanno dato vita ad una simpatica gag che ha fatto sorridere i migliaia di follower che li seguono con grande affetto.

La coppia, dopo alcune complesse incomprensioni, ha ritrovato il proprio equilibrio. L’ultima volta che sono stati ospiti in studio nel programma che li ha fatti conoscere dal grande pubblico, hanno raccontato la loro fantastica storia d’amore. Storia che nei mesi ha dovuto superare diverse problematiche e che, nonostante allontanamenti e incomprensioni, finalmente è arrivata ad avere la maturità giusta.

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne. I due si sono immediatamente piaciuti e hanno iniziato una bellissima frequentazione. Piano piano sono venuti fuori problemi caratteriali. Nonostante tutto la coppia è rimasta unita per quel sentimento che alla fine li ha portati ad uscire dal programma insieme.

A distanza di alcuni mesi i due si sono messi alla prova partecipando a Temptation Island. Nel programma ci sono stati diversi litigi e scontri, a causa delle troppe attenzioni che Riccardo ha riservato ad una tentatrice. Nonostante tutto i due sono usciti ancora una volta insieme.

Dopo un periodo di serenità, la coppia è tornata a Uomini e Donne dove, Riccardo Guarnieri ha annunciato di voler chiudere definitivamente con la storia con Ida a causa del suo carattere troppo vittimista e permaloso. A distanza di diversi mesi Ida ha deciso di rimettersi in gioco e ha frequentato Armando.

Nel frattempo anche Riccardo è tornato nel parterre del dating show di canale 5. Dopo qualche settimana i due hanno finito per ritrovarsi e ricominciare per l’ennesima volta. Il cavaliere, prima di uscire nuovamente dal programma con la sua dama, le ha fatto una dolcissima proposta di matrimonio.

La quarantena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Come detto in precedenza, in questo periodo Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno vivendo la quarantena insieme nella casa della parrucchiera bresciana. Il cavaliere, poche ore fa, ha postato una stories che ha molto divertito i loro fan.

I due hanno interpretato una gag nella quale lei aveva freddo mentre lui continuava a sentire il caldo. Nell’escalation di risate e accuse la dama ha anche detto che il suo interlocutore è un buzzurro e che se continua a fare così finirà per odiarlo. I fan della coppia, però, possono stare tranquilli si è trattata solo di una gag che ha fatto sorridere quanti hanno avuto la possibilità di vederla.