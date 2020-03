“Non mi piace mostrarla perché…”: Caterina Balivo confessa il suo difetto fisico

Caterina Balivo e il suo nuovo programma su Instagram

Da un paio di settimane Caterina Balivo si trova a casa con la sua famiglia perché il programma Vieni da me è stato momentaneamente sospeso. La Rai, infatti, per via dell’emergenza Covid-19 ha deciso di togliere dal palinsesto gran parte dei format d’intrattenimento lasciando solo quelli d’informazione.

Tuttavia la conduttrice napoletana e il marito Guido Maria Brera hanno avuto una brillante idea, ovvero realizzare delle live su Instagram in cui la 40enne fa delle recensioni a dei libri. In questo modo lei rimane a stretto contatto con i suoi numerosi follower.

La conduttrice di Vieni da me ha un difetto fisico

E a proposito di social network, tempo fa Caterina Balivo ha fatto una rivelazione importante che riguarda il suo aspetto fisico. La conduttrice di Vieni da me è particolarmente seguita su Ig dove ogni giorno posta foto e clip della sua vita professionale ma anche privata.

E a proposito di questo i seguaci più attenti hanno notato che la professionista partenopea non indossa mai dei bikini, ma solo costumi interi. Per quale ragione? E pensare che l’ex padrona di casa di Detto Fatto è una bellissima 40enne. A svelare il motivo ci ha pensato lei stessa attraverso una confessione fatta sul social network.

Caterina Balivo non accetta le smagliature nella sua pancia

Un po’ di tempo fa una sua follower ha trovato il coraggio di chiedere a Caterina Balivo per quale ragione non indossa mai un costume a due pezzi. La padrona di casa di Vieni da me non si è tirata indietro, anzi. Nonostante la 40enne presenta un fisico magro ha problemi ad accettare la sua forma fisica. Ebbene sì, alla moglie di Guido Maria Brera non piace la sua pancia e le smagliature.

Quindi preferisce portare dei costumi che la coprono interamente. Una confessione che nessuno dei suoi fan si sarebbe mai aspettato considerando che la Balivo non mostra un peso eccessivo, anzi l’effetto contrario. Purtroppo c’è da dire che Caterina sta ancora facendo fatica ad accettarsi.