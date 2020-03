Ursula Bennardo sul GF VIP: “Quando finirà uscirò fuori cose che neanche immaginate”

La compagna del concorrente del GF VIP Sossio Aruta, Ursula Bennardo, ha pubblicato delle Instagram Stories davvero inaspettate sul reality show. La donna ha deciso di intervenire in merito a tutte le vicende che si sono verificate questa notte in casa ed ha preso una posizione ben precisa.

Nel caso specifico, ha esortato tutti i telespettatori a non ascoltare quello che dicono i mariti delle attuali concorrenti del programma perché sanno solo offendere. Il riferimento, chiaramente, è andato a Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa.

Il commento di Ursula sugli ultimi avvenimenti nella casa del GF VIP

Molto spesso, Ursula Bennardo commenta sul suo profilo Instagram quello che accade nella casa del GF VIP. Stavolta, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si è espressa in merito alla rissa tra la Elia e la lessa e la conseguente discussione tra Sossio e Antonio. La protagonista ha esordito dicendo che, a suo avviso, non è accaduto nulla di assurdo questa notte. Secondo il suo punto di vista, quindi, gli spintoni tra Antonella e Fernanda sono una cosa di poco conto.

In ogni caso, ha detto di attendere con ansia il pensiero di Alfonso Signorini e la conseguente decisione che prenderà la produzione a riguardo. Successivamente, però, la dama si è scagliata contro il marito di Fernanda accusandolo di essere imparziale e di difendere a prescindere la sua donna senza sapere nulla. Il suo nome, però, non è mai saltato fuori, tuttavia, il riferimento è stato palese.

La “minaccia” della Bennardo

Ursula Bennardo, invece, ha detto di avere un atteggiamento molto diverso rispetto agli altri parenti degli inquilini della casa del GF VIP. Lei, infatti, si comporta in modo molto più neutrale. Anche quando esprime la sua personale opinione in merito a quello che accade, cerca sempre di farlo con obiettività e criterio. Al termine del suo sfogo, però, ha sganciato una bomba.

La donna ha detto che quando terminerà il reality show, tirerà fuori delle cose che il pubblico non può minimamente immaginare. Nel mirino della Bennardo ci sono alcuni protagonisti del programma e affini. A chi sarà rivolta questa frecciatina?