Gf Vip, convivenza in vista per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? “Ci vivremo in tutti i sensi”

Clizia Incorvaia è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più ricercati del momento. Dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello Vip la bella influencer è stata molto attiva sui social ma è comparsa spesso anche sui settimanali e giornali specializzati di gossip.

La fidanzata di Paolo Ciavarro ha parlato di quel che si aspetta dal prossimo futuro in un’intervista rilasciata a Novella 2000. L’ex moglie di Francesco Sarcina ha rivelato che non vede l’ora di poter riabbracciare il ragazzo conosciuto nella casa più spiata d’Italia.

Anche se, visto il periodo molto complicato per il nostro paese, probabilmente dovranno attendere ancora diverse settimane prima di riabbracciarsi. L’influencer ha parlato di quel che si aspetta, facendo anche riferimento alle voci che vorrebbero un’immediata convivenza tra i due.

La storia nata nella casa del Gf VIP tra Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia già dai primi giorni di questa esperienza televisiva ha mostrato grande interesse nei confronti di Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello. La bella siciliana, infatti, è stata punita per aver detto una frase decisamente infelice sui pentiti. Questo ha, comprensibilmente, mandato in crisi Paolo che ha comunque continuato il suo percorso. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza. I messaggi di affetto sono praticamente all’ordine del giorno, in attesa di potersi rincontrare e viversi nella quotidianità.

Le rivelazioni di Clizia Incorvaia

Come detto in precedenza, Clizia Incorvaia ha parlato del suo futuro con Paolo Ciavarro in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. La bella influencer ha raccontato cosa si aspetta dalla relazione con l’inquilino della casa del Grande Fratello Vip.

Ad ora il primo pensiero è quello di poterlo riabbracciare. Vista la situazione nella quale versa l’Italia in questo momento è abbastanza difficile ipotizzare quando effettivamente potranno rivedersi. Il desiderio di Clizia Incorvaia sarebbe quello di poter vivere la sua relazione con Paolo come una coppia normale.

L’influencer ha assicurato che cercheranno di viversi in tutti i sensi, sia fisico che psicologico. Per quanto concerne la convivenza, in conclusione, ha spiegato che ci sarà tempo e se le cose dovessero andare per il verso giusto potrebbe diventare un’ipotesi realistica.