“Ma mettiti a fare…”: Eva Henger umiliata in diretta, è bufera (FOTO)

Eva Henger continua stupire i propri seguaci sul suo profilo social. Ogni giorno, la madre di Merrcedes regala scatti mozzafiato che la ritraggono in tutta la sua bellezza. 46 anni e un fisico da urlo, l’ex porno diva può fare invidia a chiunque.

In uno dei suoi ultimi scatti, però, Eva ha ricevuto una marea di insulti e critiche. Visto il momento drammatico che stiamo vivendo tutti, qualcuno non ha affatto apprezzato le sue belle forme in vista. Infatti senza giri di parole un utente l’ha invitata a procedere con ‘altro’. Vediamo cosa è successo.

Eva Henger umiliata da una sua fan in diretta

Eva Henger regala degli outfit ai suoi fan davvero esagerati. Immagini bollenti, che la ritraggono in costume da bagno o in intimo, che fanno perdere la testa a chiunque. Il pubblico maschile, in particolare è quello che più apprezza ma spesso le donne non sono così felici. E proprio in una delle sue ultime foto postate su IG che si è fatta sentire la voce femminile. (Continua dopo il post)

Eva Henger si è mostrata di nuovo in costume da bagno con tacchi a spillo rosa. Un bikini molto sgambato che evidenza il suo lato b e sopratutto il suo prosperoso seno. Accanto alla foto una breve didascalia, dove con poche righe ha ricordato momenti migliori, come quelli trascorsi a Sharm El Shaik durante il periodo natalizio. Dando uno sguardo ai commenti, ne abbiamo notato uno davvero cattivo, dove le hanno consigliato di passare direttamente al ricamo ricamo . (Continua dopo la foto)

Nuovo appello alla figlia Mercedes

Eva Henger ha rilasciato di recente una lunga intervista al settimanale Nuovo. E in questa occasione il giornalista ha colpo l’occasione per chiederle in che rapporti è con la figlia Mercedesz Henger. Come molti sanno è da diversi mesi che le due donne continuano a litigare per svariati motivi.

E pare che purtroppo i rapporti non siano migliorati affatto nemmeno in quest’ultimo periodo. L’ex attrice ha dichiarato che purtroppo ad oggi ancora non si sentono e spera tanto che un giorno Mercedes capisca quello che sta facendo per lei.